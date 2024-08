Rocca: "Regione Lazio sempre al fianco del Montespaccato Calcio"

"Desidero esprimere la vicinanza mia personale e della Giunta Regionale del Lazio al Montespaccato Calcio, alla sua dirigenza e alla comunità sportiva e sociale del quartiere, per il vile atto vandalico.

L’amministrazione regionale non lascerà che, dopo un accordo tra la Regione e il Tribunale per restituire alla comunità, grazie alla gestione in capo all'ASP Asilo Savoia, impianti e società sportiva, questa torni nelle mani della criminalità.

La Regione Lazio non lascerà sola una realtà così preziosa per una delle zone più sfidanti della Capitale: saremo al loro fianco per la tutela della legalità".

Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.