Roccaraso (Aq): arrivati i primi bus turistici dalla Campania, si attendono 5mila presenze

E' il giorno della prova per Roccaraso, il piccolo centro dell'Alto Sangro preso d'assalto dai turisti due settimane fa: i primi bus turistici provenienti dalla Campania, pronti per trascorrere una domenica all'insegna della neve.

Per oggi, si attendono 5mila presenze, garantite dai 50 autobus che hanno superato il controlli al varco tra Castel di Sangro e Rionero Sannitico mostrando la ricevuta di prenotazione sulla piattaforma online del Comune. Due autobus, invece, sono stati rimandati indietro per non aver mostrato la ricevuta.

Altri dieci mezzi turistici, invece, hanno potuto raggiungere gli impianti sciistici e le strutture ricettive. Al momento, la macchina dei controlli ha retto bene, ma la prova vera sarà nel pomeriggio, quando i turisti "mordi e fuggi" ripartiranno.

"Noi siamo venuti qui a sciare. Loro possono fare quello che vogliono", ha commentato una turista.

Ieri, a Roccaraso sono arrivati 13 bus turistici, di cui 3 rimandati indietro perché non avevano esibito la ricevuta di prenotazione. La settimana scorsa, l'intero comprensorio dell'Alto Sangro ha registrato 10mila presenze.

Anche ad Ovindoli è stata registrata una partenza regolare: lì sono attesi 10 bus turistici. La sfida lanciata dalla tiktoker Rita De Crescenzo non è stata raccolta, dato che il Sindaco, Angelo Ciminelli, aveva emanato un'ordinanza che fissa a 35 il tetto massimo dei bus che possono arrivare nella località marsicana.