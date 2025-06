Roma accoglie Beppe Madaudo: successo per il vernissage alla Galleria Aquilani & Sons

Grande partecipazione di artisti, professionisti del settore e appassionati all’inaugurazione della mostra “Materie” di Beppe Madaudo, presso la Galleria Aquilani & Sons di Roma. Tra i numerosi visitatori anche rappresentanti del mondo istituzionale e volti del cinema e dello spettacolo. L’esposizione, aperta nei giorni scorsi, resterà visitabile fino al 14 giugno.



L’artista palermitano, insieme al curatore Diego Ferrante e al gallerista David Aquilani, ha presentato una selezione di opere che ha suscitato vivo interesse tra i presenti, dando forma a una mostra di grande intensità visiva.



Alla base del lavoro pittorico di Madaudo c’è un’attenzione meticolosa ai materiali. Pigmenti, tessuti grezzi, foglia d’oro: ogni elemento viene scelto con precisione e dialoga attivamente con l’opera. Il supporto non è un semplice sfondo, ma una componente essenziale del processo, capace di influenzare profondamente l’interazione con il colore. Ogni superficie risponde in modo unico: assorbe, riflette, resiste.



La pittura, più che rappresentare, lascia affiorare lentamente ciò che è già presente nella materia, portando alla luce possibilità silenziose, nascoste tra gli strati. L’uso della foglia d’oro non ha intenti decorativi o simbolici: essa attraversa lo spazio del quadro in punta di piedi, frammentando la luce, creando vibrazioni, rivelando profondità inattese.



Pur mantenendosi all’interno del figurativo, il linguaggio pittorico di Madaudo rifugge ogni approccio realistico tradizionale. Il suo è un realismo che cerca ciò che è invisibile, ciò che nella realtà si sottrae allo sguardo e resta enigmatico, opaco.



Nel dipinto 13 luglio, la superficie screpolata costruisce un reticolo sottile di fratture e riemersioni, suggerendo una soglia tra il detto e il non detto, tra ciò che appare e ciò che tace. Così, la pittura si riappropria di un compito antico: non semplicemente raccontare il mondo, ma farlo accadere di nuovo, ogni volta, nello sguardo di chi osserva.



La mostra “Materie” alla Galleria Aquilani & Sons (in via S. di Sebastianello 16b) sarà aperta fino al 14 giugno, il lunedì dalle 14:00 alle 19:00 e dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 19:00. L’ingresso è libero.