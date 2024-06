Roma: Adr è l’azienda aeroportuale più sostenibile al mondo

Adr premiata come 'Most Sustainable Airport' 2024 secondo il prestigioso magazine World Finance, che ha indicato l'azienda che gestisce l’aeroporto di Fiumicino come la più sostenibile al mondo.

Il magazine online, che fornisce una copertura e un'analisi completa del settore finanziario, degli affari internazionali e dell'economia globale ha sottolineato come Adr abbia raggiunto i propri obiettivi di sostenibilità, come parte integrante dei propri indirizzi strategici di sviluppo.

“Siamo orgogliosi di questo ennesimo riconoscimento per Adr, che si è già confermata negli scorsi mesi come il miglior aeroporto al mondo con lo scalo di Fiumicino”, sono le parole dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio Fabrizio Ghera. “L’aeroporto con oltre 13,5 milioni di passeggeri l’anno si conferma il primo del nostro paese e porta di ingresso tra le principali per coloro che visitano la nostra regione. La Regione Lazio continuerà a collaborare in sinergia per permettere di sviluppare e migliorare ulteriormente il servizio per i viaggiatori”.