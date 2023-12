Roma: all’Università UniCamillus i massimi esperti di Salute, Sport e Digital Health

Il 12 e il 15 dicembre si terranno gli ultimi due appuntamenti del 2023 con il ciclo di seminari di UniCamillus “Orizzonti della Medicina”, che vedono alternarsi esperti e professionisti nelle varie declinazioni dell’healthcare, introdotti da Gianni Profita, Rettore UniCamillus, e Donatella Padua, Docente di Sociologia UniCamillus nonché Delegata alla Terza Missione.

Medicina e Scienza dello Sport

Martedì 12 dicembre sarà la volta del terzo appuntamento, dal titolo “Medicina e Scienza dello Sport”, che avrà come focus il legame tra medicina e sport, cruciale per garantire che gli atleti massimizzino il loro potenziale, riducano il rischio di infortuni e godano di una salute ottimale. La collaborazione tra medici, allenatori e atleti è essenziale per creare programmi di allenamento sicuri ed efficaci, promuovendo una cultura in cui la salute e le prestazioni sono di pari importanza. La tavola rotonda sarà moderata dal giornalista sportivo Alberto Rimedio.

Gli interventi saranno quelli di: Vittoria Bussi, ciclista detentrice del Record Mondiale dell’ora femminile in pista; Lorenzo Casini, Presidente della Lega Serie A; Daniele Masala, campione mondiale ed olimpico di Penthatlon; Giorgio Meneschincheri, Direttore medico UOC, Docente presso l’Università Cattolica e ideatore dell’iniziativa “Tennis & Friends”; Nicola Pietrangeli, ex campione del tennis italiano e mondiale, capitano dell’Italia nella vittoria in Coppa Davis nel 1976.

Salute Digitale

Venerdì 15 dicembre si parlerà di “Salute Digitale e Innovazione in Medicina: rivoluzionare la cura del paziente”. L’evento si concentrerà sulla sanità digitale, che rappresenta una rivoluzione cruciale nel campo della salute, offrendo innovazioni che migliorano l’accessibilità, l’efficienza e l’efficacia dei servizi sanitari.

Tra i presenti: Francesco Vaia, Docente di Economia Aziendale UniCamillus e Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute; Patrizia Angelotti, Amministratrice Delegata e socia Accurate Srl; Giada Bernardini, Enterprise Services, Siemens Healthineers; Alessandro Fazio, CEO di Dr. Feel; Luca Weltert, Dirigente Medico di Cardiochirurgia presso l’European Hospital e Docente di Statistica Medica UniCamillus.

Entrambi gli eventi inizieranno alle 14.30 e si terranno presso la sede romana di UniCamillus, in via di Sant’Alessandro 30.