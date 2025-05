Roma Capitale: nuova frontiera edilizia con Casa Green Evolution

Insieme a Casa Green Evolution, nasce un modello innovativo di edilizia scolastica sostenibile: tecnologie smart, attenzione all’ambiente e benessere degli studenti al centro del progetto pilota presentato a Palazzo Valentini Portare la rivoluzione green dentro le scuole, trasformare gli edifici scolastici in luoghi salubri, intelligenti, sostenibili e capaci di ispirare le nuove generazioni.

È questa la visione ambiziosa che ha animato l’evento “Progetto Green Evolution”, presentato a Palazzo Valentini, promosso da Casa Green Evolution in collaborazione con Città Metropolitana di Roma Capitale e con il patrocinio di Confimi Industria.

Nell’Aula Consiliare ‘Giorgio Fregosi’ si sono riuniti rappresentanti istituzionali e attori del mondo imprenditoriale per avviare un confronto concreto e operativo sul rilancio dell’edilizia scolastica attraverso modelli integrati, innovazione tecnologica e una visione sistemica capace di rispondere alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo.

Ad aprire i lavori è stato Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica di Città Metropolitana di Roma Capitale che ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è chiaro: offrire a studentesse e studenti ambienti salubri, confortevoli e sicuri. Abbiamo presentato Green Evolution, il progetto per un’edilizia scolastica sempre più verde e sostenibile. Come Città Metropolitana, investiamo in innovazione per un futuro migliore, partendo proprio dalle scuole”.

Oltre al Consigliere Parrucci e Marco Astrologo, fondatore del Gruppo Astrologo e Presidente di Confimi industria Bari-BAT-Foggia Sezione Ambiente e Sostenibilità, erano presenti anche Ornella Segnalini Assessore ai Lavori Pubblici Roma Capitale, Claudio del Vicario Direttore Edilizia Scolastica Città Metropolitana, Stefano Carta Direttore Servizi per la Formazione Professionale città Metropolitana, Ernesto del vicario Direttore Infrastrutture Lavori Pubblici Roma Capitale che hanno sottolineato come le politiche pubbliche debbano favorire la transizione ecologica dei patrimoni edilizi scolastici attraverso percorsi di qualità, competenza e visione a lungo termine.

Durante l’evento sono state affrontate tutte le tematiche e le innovazioni che riguardano il mondo dell’edilizia green. L’idea è quella di rilanciare questo settore sfruttando i Fondi del Giubileo 2025 e del PNRR Ambiente Sostenibilità. Nel corso dell’incontro sono stati presentati due strumenti concreti: Casa Green, un sistema integrato per la riqualificazione sostenibile e Green Evolution Academy, il programma formativo che punta alla creazione di nuove professionalità come l’OSBE – Operaio Smart Bioedilizia. Il progetto si fonda su principi chiave come la progettazione basata sull’analisi del ciclo di vita, l’impiego di materiali CAM certificati, la cultura del benessere indoor, l’educazione alla responsabilità ecologica e l’uso di strumenti digitali per la gestione centralizzata dei cantieri.

Il Presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli, ha evidenziato il ruolo strategico delle imprese in questo scenario: “In un frangente di transizione ambientale ed energetica come quello che viviamo e vivremo nei prossimi anni, le imprese devono fare del binomio innovazione e formazione un loro punto di forza e di investimento e la formazione non può che essere fatta in azienda dove ci sono specializzazione, tecnologia e aggiornamento costante”.

A chiudere i lavori è stato l’intervento di Marco Astrologo Presidente di Confimi industria Bari-BAT-Foggia Sezione Ambiente e Sostenibilità, Presidente del Gruppo Astrologo e Fondatore di Green Evolution che ha chiosato: “Green Evolution nasce dalla volontà di offrire una risposta concreta e innovativa alle esigenze dell’edilizia contemporanea. Abbiamo creato un sistema integrato che accompagna famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni lungo tutto il percorso della riqualificazione: dalla diagnosi energetica alla progettazione, dalla scelta dei materiali alla consulenza fiscale, fino alla manutenzione.

L’obiettivo è semplificare, rendere accessibile e replicabile un processo spesso complesso, unendo sotto un’unica regia competenze già esistenti e nuove soluzioni da sviluppare. Vogliamo costruire spazi sostenibili, efficienti, intelligenti, che migliorino la qualità della vita e rispondano davvero alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Ci piace pensare che quello che fino ad ora è stato considerato come una spesa, venga ora concepito come un investimento”.

Green Evolution segna l’inizio di un percorso condiviso tra pubblico e privato, che punta a trasformare le scuole non solo in spazi più efficienti, ma in ambienti che educano al rispetto per il pianeta e alla qualità della vita. Perché costruire bene oggi significa costruire futuro.