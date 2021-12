Roma: grande successo per la prima edizione internazionale degli "Incontri d'arte" fra Italia e Ungheria

Grande successo per la Prima Edizione Internazionale “Incontri d’arte” Italia-Ungheria che si è svolta nella splendida cornice della Sala Accademica P.I.M.S. dell’Istituto Pontificio di Musica Sacra a Piazza Sant’Agostino a Roma.



L’evento è stato fortemente voluto dalla Contessa Erika Emma Fodrè, Ambasciatrice dell’ordine Mediceo per lo scambio culturale tra Italia e Ungheria ed Edda Silvestri già direttore del Conservatorio Santa Cecilia di Roma, il 28 aprile 2018 ha ricevuto il Leone d’argento alla carriera al Gran Premio Internazionale di Venezia. Il 20 settembre 2018 è stata nominata direttore onorario della facoltà di Musica e della facoltà art design e media della Xin Hua College Of Sun Yat – University e fondatrice dal 2015 di AIMART, Accademia Internazionale di Musica e Arte.





All’evento, per le celebrazioni dei settecento anni di Dante, sono intervenuti molti volti noti del mondo dello spettacolo tra cui Anna Fendi e molti altri che, dopo essere stati letteralmente affascinati dallo splendore di uno degli organi più imponenti e belli di Roma, sono stati rapiti dall’intensa interpretazione dell’attrice siciliana Tiziana Berardi che ha recitato alcuni brani dell’illustre poeta.



Subito dopo è stata la volta delle note suonate dall’organista compositore ungherese Horváth Marton Levente mentre scorrevano su uno schermo, posizionato accanto a due bellissime sculture realizzate su foglio di rame di István Madarassy, le immagini delle cento opere realizzate dallo scultore ungherese pluripremiato sia in patria che all’estero, su tutti e 100 canti della Divina Comedia. Il brano eseguito è stato composto appositamente per le opere dello scultore.



L’evento è proseguito con la giovanissima violoncellista Erminia Di Meo, appena sedicenne e con un curricola di tutto rispetto alle spalle e al pianoforte Michelangelo Carbonara, anch’esso giovanissimo, che hanno suonato alcuni brani di Mendelsohn, Chopin e Paganini. A chiudere la piacevolissima serata moltissimi applausi da parte del pubblico e il dono floreale di Istvàn Madarassy a tutte le donne.