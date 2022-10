Roma, Halloween speciale a Zoomarine per superare le paure dei bimbi con maghi, medici e psicologi

Ogni età ha i suoi timori. Le paure sono in fondo una tappa fondamentale nel processo di crescita, ma a volte inibiscono le risposte difensive a nuovi stimoli e spesso rischiano di frenare l’espressione del proprio talento. Per i bambini, per esempio, tra le più comuni ci sono quelle dei mostri, del buio, dei rumori assordanti, degli animali e degli insetti, del dottore e della puntura. Come fare per affrontarle?Proprio nel mese di Halloween, tra fantasmi, zucche illuminate, scheletri, ormai diventati un motivo di festa e divertimento, il parco Zoomarine lancia una campagna educativa “Smaschera la tua paura”, con la partecipazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, che mira a fornire preziosi consigli, attraverso una serie di interventi con medici e psicologi, per aiutare i piccoli a vincere il disagio.Per i teenagers, invece, il progetto si focalizza sul fenomeno del bullismo attraverso l’iniziativa #tuseilatuamagia che ogni fine settimana vede sul palco un team di giovani e noti illusionisti del Club Magico Italiano sezione Roma, pronti ad incantare la platea e far comprendere con semplicità che ogni persona possiede doni speciali per superare le proprie criticità.Acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini può trasformare, infatti, ogni sogno in realtà ed è proprio questo lo scopo della rassegna che vede tra i protagonisti giovani performer, che in alcuni casi attraverso le arti magiche hanno superato le difficoltà del bullismo, e che oltre ad emozionanti show danno vita ad un laboratorio magico, grazie al quale i ragazzi possono apprendere trucchi e giochi di prestigio con lezioni gratuite, divertenti e colorate, per abbattere quei muri invisibili che spesso impediscono di vivere la quotidianità con un pizzico di leggerezza in più.Grande attesa poi per il 31 ottobre con 15 spettacoli, 21 attrazioni, fantastiche cene e tanti artisti che si muoveranno nei 5 regni tematizzati appositamente per i bambini, in cui sarà suddiviso il parco alle porte di Roma, per poter scegliere il percorso ideale. Halloween a Zoomarine prevede anche horror house per adulti e il nuovo spettacolo dei tuffatori. spettacoli esclusivi, come “La leggenda di Samhain”, il Laser Show, le parate a tema itineranti e la cena a tema Alice in Wonderland.Info sul sito www.zoomarine.it.