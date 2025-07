Roma: il programma del Cinevillage, tra cinema, libri e grandi ospiti sotto le stelle

La settimana dal 7 al 13 luglio si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili nelle arene estive del CineVillage. Tra proiezioni, incontri con gli autori e approfondimenti letterari, il pubblico potrà vivere ogni sera un’esperienza diversa all’insegna del cinema e della cultura.

A inaugurare la settimana sarà Edoardo Leo, ospite speciale lunedì 7 luglio al CineVillage Talenti. L’attore e regista presenterà il suo nuovo film Non sono quello che sono, che lo vede protagonista anche sullo schermo. Un’occasione per incontrare da vicino uno dei volti più amati del cinema italiano contemporaneo.

Il calendario degli incontri letterari si apre martedì 8 luglio a Villa Bonelli, con un nuovo appuntamento della rassegna Libri&Spritz. Francesco De Santis presenterà il romanzo Non sono sola. Un'esistenza dura, ma lei non è sola e lo sa (Scatole Parlanti), in dialogo con Isabella Cognatti. Un racconto intimo e resiliente, capace di restituire con delicatezza la forza dell’esperienza femminile.

Sempre a Villa Bonelli, mercoledì 9 luglio, si terrà una serata speciale con due incontri consecutivi. Silvia Bizio e Pietro Ricci presenteranno Kevin su Costner – Un’icona del cinema si racconta (Gremese), un omaggio a uno dei grandi protagonisti di Hollywood. A seguire, Bruno Fusciardi e Giulia Zitelli Conti dialogheranno con Federico Raponi sul volume Ma noi non potevamo aspettare più (Editpress), che raccoglie memorie e testimonianze sulla lotta per il diritto alla casa a Roma. Le letture saranno affidate alla voce di Gianantonio Martinoni.

Dal punto di vista cinematografico, la proposta delle tre arene – Talenti, Villa Bonelli e Villa Lazzaroni – propone, tra i film più attesi, Parthenope di Paolo Sorrentino, Emilia Perez di Jacques Audiard, Queer di Luca Guadagnino e Giurato numero 2, il nuovo lavoro di Clint Eastwood. Senza dimenticare la sezione Cinekids, pensata per i più piccoli e le famiglie, con titoli d’animazione e avventura. Infine, segnaliamo il ritorno di Cannes a Roma 2025, la rassegna che porta nella Capitale una selezione esclusiva di film presentati all’ultimo Festival di Cannes.

Dal 7 al 13 luglio, il Cinema 4 Fontane ospiterà proiezioni in anteprima assoluta. Il programma completo è disponibile sul sito dell’Anec Lazio, al seguente link: https://www.aneclazio.com/wp-content/uploads/2025/07/web_Catalogo-CANNES-2025-2.pdf Anche questa settimana, il CineVillage si conferma un punto di riferimento per chi vuole vivere l’estate all’insegna del cinema, della lettura e dell’incontro. E, a breve... un'altra sorpresa.