Roma: “Lo stato femminile nei Paesi di religione islamica: il matrimonio”. Ne parlerà Simona Travaglini nel suo nuovo incontro

“Lo status femminile nei Paesi di religione islamica: il matrimonio”. Questo il tema del quarto incontro, organizzato da Simona Travaglini, che avrà luogo mercoledì 20 marzo, alle ore 17.30, presso la sede dell’Unione Associazione Regionali, in Via Ulisse Aldovrandi 16, a Roma. Simona Travaglini è una grande studiosa del mondo arabo e della sua cultura. Si è laureata in lingua e letteratura araba presso l’Istituto Orientale di Napoli. Ha vissuto in Egitto, al Cairo, per perfezionare la conoscenza della lingua araba e preparare la tesi: “Il contributo della letteratura femminile Araba all’emancipazione della donna musulmana”. Al termine degli studi ha collaborato con il professor Salvatore Bono, docente di diritto afro-asiatico presso l’università di Perugia, facendo recensioni di libri di scrittori arabi contemporanei.





Gestisce il blog “Il mio sguardo sull’Islam” in cui parla del mondo islamico in modo personale, a titolo informativo e culturale in quanto, secondo lei, questa cultura ha molto da offrirci non solo per i fatti storici, ma anche per usi, costumi e tradizioni che lei stessa racconta in brevi pillole.



Dal Blog Simona è passata poi ad organizzare una serie di incontri a tema “con lo scopo di conoscere un mondo che, sebbene geograficamente vicino a noi, rimane culturalmente distante – come lei stessa racconta - Il tema della donna nel mondo islamico è molto complesso e sfaccettato e non può essere ridotto a una visione univoca. La situazione attuale delle donne musulmane dipende da molti fattori tra cui la storia, la cultura, la politica, la religione e il contesto sociale dei vari paesi”.



Si tratta di un percorso scandito da circa sette incontri a tema. Ha iniziato parlando delle due principali fonti della religione e del diritto islamico per poi illustrare lo status femminile, toccando tutti i temi che riguardano la donna, come il matrimonio, la poligamia, il ripudio, e il significato del velo. Un vero e proprio mondo che Simona fa scoprire al suo numeroso pubblico di cui racconta: “Tutti mi dicono che stanno scoprendo un mondo completamente sconosciuto e molto interessante di cui fin ora avevano solo sentito parlare il più delle volte in maniera confusa”.





“Con questi appuntamenti esploreremo la condizione delle donne nel periodo preislamico e nell’Islam, attraverso la vita di Maometto e le sue mogli. Ad ogni incontro, aggiungeremo un piccolo tassello che dimostra come anche la donna musulmana abbia combattuto per l’emancipazione –prosegue Simona Travaglini parlando di questa serie di incontri - Vedremo i paesi che hanno cambiato la loro costituzione grazie al contributo delle donne e quelli con dittature teocratiche dove le donne sono prive di ogni libertà. Non sarà facile fare distinzioni precise, perché troveremo paesi con costituzioni evolute e, allo stesso tempo, realtà ancora radicalmente opposte. Arriveremo a parlare della moda islamica e del suo significato, dell’harem e di come in Occidente ci sia un’immagine distorta di questo fenomeno. Parleremo delle icone di stile, delle fashion designer e delle fashion blogger di questi Paesi. Desidero interagire con il pubblico per parlarne insieme e scoprire anche il fascino di questo mondo. Per ora posso dire che questo percorso sta avendo molto successo, il pubblico è molto interessato perché sono tante le domande e le curiosità”.





Alla donna del mondo islamico e alla sua emancipazione Simona Travaglini ha dedicato conferenze e seminari. Non ha mai abbandonato il suo interesse per il mondo arabo anche se per anni la sua carriera è stata quella di imprenditrice nel mondo della moda, sempre con uno sguardo attento a ciò che proponevano stilisti arabi e musulmani.