Roma, Mattia (Pd): difendiamo Montespaccato Calcio, presidio di legalità

“Per ogni aggressione, ogni atto vandalico che colpisce un presidio di legalità sul territorio come il centro sportivo ‘Don Pino Puglisi’ di Roma dove opera la Montespaccato Calcio, le Istituzioni hanno il dovere di far sentire la propria presenza al fianco della società civile cento volte ancora più forte.

Davanti ai tentativi di intimidazioni, non accettiamo nessun passo indietro ma ci spingeremo cento passi ancora più avanti in difesa della legalità e della riappropriazione degli spazi da parte della collettività. Per questo esprimo la mia solidarietà alla Montespaccato Calcio e a tutte le ragazze e i ragazzi del centro sportivo di Roma, che, è bene ricordarlo, nei mesi scorsi si sono distinti, tra le altre cose, anche per il loro impegno civile contro il femminicidio, e rilancio la proposta di un Patto di Comunità, che veda coinvolta anche la Regione per sostenere e rilanciare il centro Don Pino Puglisi”.

Così la Vicepresidente Pd della I Commissione Antimafia del Consiglio regionale del Lazio, Eleonora Mattia.