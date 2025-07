Roma, Trullo, ex nido Ater, Palma (FdI): "Chiesta creazione 'dopo di noi' o altro servizio socio sanitario"

Per l'ex nido di proprietà dell'Ater al Trullo "ho chiesto di creare, dopo anni di abbandono, un "dopo di noi" o di vedere individuato un'altra tipologia di servizio socio sanitario". Per questo, ho proposto un "sondaggio tra le donne del quartiere".

Così il Vice Presidente del Consiglio al Municipio XI di Roma, Marco Palma (FdI).

Per quanto riguarda l'ex nido del Municipio XI in Viale Ventimiglia, "a seguito di un mio intervento al fine di sollecitare la bonifica dei luoghi, messa in sicurezza e gestione del bene l'#ater mi ha comunicato i tempi per la bonifica che partiranno da domani 7 luglio", ha scritto Palma su X.

"Per la mia proposta di un "dopo di noi" piuttosto che per altri servizi socio sanitari metterò in contatto l'assessorato ai servizi sociali della regione Lazio e l'Ater. Confido nel loro buonsenso e dopo i tanti anni di abbandono mi auguro che la scelta sia di valore.

A tale scolo effettuerò una verifica di natura tecnica ed un sondaggio tra i residenti del Trullo. Magari soprattutto dalle donne del quartiere potrà arrivare una richiesta specifica ed una proposta concreta di pubblica utilità", ha concluso.