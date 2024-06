Roma: XVIII^ Edizione del “Premio Margutta - La Via delle Arti” 2024 in Campidoglio - FOTOGALLERY

Con un tramonto spettacolare su una scenografia romana mozzafiato sull’area archeologica di Roma racchiusa tra il Palatino, l’area del Foro romano, il Colosseo e l’Arco di Costantino è stata presentata dalla nota giornalista Cinzia Malvini, madrina e memoria storica della manifestazione, la XVIII^ Edizione del “Premio Margutta - La Via delle Arti” 2024, uno dei più prestigiosi appuntamenti culturali e storici della città eterna, ideato dall’Art Director Antonio Falanga, organizzato dalla General Manager Grazia Marino e prodotta da Spazio Margutta.

La manifestazione dopo essere stata ospitata nelle più importanti aree archeologiche e museali di Roma, approda quest’anno, in un nuovo e prestigioso sito della Capitale, nella Terrazza della Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Per questo prestigioso riconoscimento l’organizzazione della manifestazione, ha ringraziato l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, Alessandro Onorato, che in riferimento alle finalità istitutive e artistiche dell’iniziativa ha ritenuto opportuno promuovere e ospitare la cerimonia delle premiazioni nell’esclusiva terrazza capitolina, dalla quale si è potuta ammirare una vista incomparabile dei Fori Imperiali che ha incantato e affascinato tutti i presenti.

Anche Cinzia Malvini l’ha ringraziato per la suggestiva location alle loro spalle “Grazie per questo. So che non è proprio suo fatto da lei, però grazie…” e l’Assessore le ha risposto con orgoglio: “Non è certo merito nostro, noi tutti proviamo a lavorare al massimo per valorizzare questo patrimonio incredibile che abbiamo ereditato.

Però sicuramente c’è una chiave che con tutta la Giunta stiamo utilizzando con il massimo del rispetto. Faremo in modo che iniziative di valore abbiano una photo-oppotunity unica che è un pò la nostra chiave, la chiave di Roma per fare in modo che questa storia cosi avvincente si possa unire anche ad un tocco di modernità”.

La conduttrice prima di salutarlo gli ha consegnato un riconoscimento, una Targa ricordo della serata voluta da Grazia Marino e Antonio Falanga, realizzata dalla jewelry designer Gaia Caramazza: “Si tratta di una scultura in argento, realizzata da una delle creatrici di gioielli più talentuose e conosciute, che rappresenta quel sanpietrino che, in qualche modo, vuole essere la via di collegamento tra questa terrazza e Via Margutta”.

Avvincente l’introduzione storica della location da parte del critico d’arte Mirko Baldassarre che, di fronte al Palatino, ha ricordato le recenti scoperte archeologiche che hanno trovato il punto esatto dove sarebbe avvenuta la fondazione di Roma, degli insediamenti protostoici di circa 1000 anni prima di Cristo.

Intenso anche il momento in cui ha letto le parole che il polacco Henryk Sienkiewicz, autore del grande romanzo Quo Vadis?, dedicò alla straordinaria area archeologica che oggi si trova all’interno del Parco Archeologico del Colosseo arrivandovi al tramonto restandone letteralmente incantato.

A seguire si è entrati nel vivo delle premiazioni. Merito, talento e creatività, le caratteristiche delle personalità alle quali è stata conferita la scultura del “Premio Margutta - La Via delle Arti”, realizzata dal Maestro orafo Gerardo Sacco, ispirata ai due mascheroni della “Fontana degli Artisti” di Via Margutta.

Per la Sezione Cultura il premio è stato assegnato alla Dott.ssa Flavia Piccoli Nardelli, presidente dell’Associazione delle istituzioni di cultura italiane (AICI); per la Sezione Giornalismo il premio è andato al Direttore del TG2 Antonio Preziosi; per la Sezione Teatro ha ritira il premio Drusilla Foer attrice, autrice, cantante da tempo icona di stile; il premio per la Sezione Letteratura a Massimo Gramellini autore di diversi saggi e romanzi di successo fra questi “Fai bei sogni” che in Italia ha venduto oltre un milione di copie; a Giovanni Veronesi sceneggiatore e regista reduce dal successo del film di quest’anno “Romeo è Giulietta” il premio per la Sezione Cinema; ha ritira il premio per la Sezione Musica Tosca cantante, attrice, artista eclettica collabora negli anni con i più grandi artisti musicali italiani e internazionali; per la Sezione Moda il premio è stato assegnato a Chiara Boni che con il suo brand “La Petite Robe” è tra le stiliste italiane più famose all’estero; tra le protagoniste della serie Doc–Nelle tue mani, tra i più grandi successi Rai degli ultimi anni il premio per la Sezione Serie Televisive a Sara Lazzaro; per la Sezione Imprenditoria il premio è stato conferito a Claudio Boso, fondatore e presidente di Careisgold, società per azioni veronese che si occupa di oro puro fisico da investimento; ed infine per la Sezione Luxury Creation il premio è stato assegnato alla maison francese ST Dupont, nella persona di Sarah Giordano, Brand Manager Italy & Malta, un’eccellenza internazionale tra le realtà più affermate nel mondo del lusso.

Antonio Falanga e Grazia Marino, organizzatori della serata, al termine delle premiazioni e giunti a saluti finali, hanno sorpreso la stessa conduttrice Cinzia Malvini consegnandole il Premio “Cuore del Premio”.