Roma. Un anno al San Giuseppe De Merode: un’esperienza che va oltre l’istruzione

Le ricerche pedagogiche evidenziano sempre più l’importanza degli spazi educativi. Oggi c’è il rischio che i giovani siano formati da realtà commerciali più che educative, che mirano a creare consumatori anziché persone mature e consapevoli. Il San Giuseppe-De Merode si propone invece di offrire una formazione eccellente all’interno di un ambiente vero, familiare e accogliente, dove le relazioni umane sono al centro.

Festa dell’accoglienza: un anno che inizia con calore

L’anno scolastico al San Giuseppe De Merode non è solo un insieme di lezioni, ma un’esperienza di vita. L’Istituto punta a creare un ambiente dove ogni studente si senta accolto e coinvolto attivamente nel proprio percorso educativo. La scuola, attraverso programmi innovativi e momenti di aggregazione, cerca di rendere la vita scolastica piacevole, stimolando la crescita personale e sociale di ogni studente.

Una novità in arrivo è l’introduzione di corsi di mindfulness per gli studenti delle Medie e, facoltativamente, per i Licei, un’iniziativa che mira a ridurre lo stress e migliorare il benessere. “La scuola può essere un piacere,” afferma il Direttore, Prof. Fr. Alessandro Cacciotti, evidenziando come l’approccio educativo debba andare oltre i contenuti, per diventare un'esperienza desiderabile.

La filosofia educativa: una scuola che unisce

Il San Giuseppe-De Merode pone al centro del suo progetto educativo la persona, con l’obiettivo di creare un ambiente scolastico che favorisca l’incontro, la socializzazione e la condivisione di valori. Questo approccio si manifesta già nei primi giorni di scuola, quando gli studenti più grandi accolgono i nuovi iscritti, in una simbolica "staffetta tra generazioni". Eventi di solidarietà, come l’incontro con ospiti di case-famiglia e la collaborazione con la Caritas e i centri di volontariato, offrono ai ragazzi l’opportunità di aprirsi al mondo e sviluppare una coscienza sociale.

Arte, scienza e sport: l’educazione integrata

La varietà delle esperienze offerte dal San Giuseppe-De Merode è sorprendente. Il laboratorio teatrale “Il Quadriportico”, attivo da oltre trent'anni, coinvolge ogni anno un gran numero di studenti in produzioni di alta qualità, tra cui il musical Romeo e Giulietta che, quest’anno, ha visto gli studenti esibirsi sul palco del celebre teatro Ariston di Sanremo.

Ma non solo teatro: la scuola ha anche un Club delle Scienze, che organizza viaggi di studio e eventi come il Festival Demerodiano delle Scienze. L’Istituto offre poi un’ampia gamma di attività sportive, dal basket alla danza, culminando nell’Olympic Day che coinvolge tutta la scuola primaria in una giornata di competizione e fair play.

Musica e tradizione: momenti di forte partecipazione

Il contributo della musica alla vita scolastica è centrale. I cori della scuola, come il Frères and Friends, composto da genitori e docenti, e il Coro La Salle degli studenti, animano le cerimonie e gli eventi. Anche la rappresentazione del Presepe Vivente, organizzata nel Quadriportico, è uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno scolastico.

Valori e relazioni: al centro della formazione

In definitiva, l’Istituto San Giuseppe-De Merode rappresenta un progetto educativo che non si limita a formare studenti, ma persone. Ogni attività, dal volontariato ai progetti artistici, contribuisce a rendere l’esperienza scolastica un cammino di crescita personale, culturale e sociale. Come conclude il Direttore Cacciotti, “scegliere una scuola come il San Giuseppe-De Merode è un’esperienza globale, che investe la totalità della persona.”

Nel prossimo anno scolastico, in concomitanza con l’Anno Santo, la scuola proporrà momenti di celebrazione e riflessione che culmineranno in un pellegrinaggio a San Pietro, confermando il legame profondo con la tradizione e l’attualità.