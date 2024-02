Rosarno (Rc): finiscono con l'auto contro un pilastro, morti due 23enni

Due ragazzi di 23 anni, Francesco Giovinazzo e Gessica Muià, e un altro ragazzo ha riportato gravi ferite questa notte a Rosarno, nel Reggino, dopo che l'automobile sulla quale viaggiavano, una Fiat 500, è finita contro un pilastro in cemento, mentre tornavano da una festa di compleanno.I tre si trovavano su una strada del centro abitato. Secondo le indagini dei Carabinieri, il ragazzo che guidava l'auto non aveva mai preso la patente, e l'auto non aveva l'assicurazione.La ragazza era la festeggiata, mentre a rimanere ferito è stato il cugino del guidatore, che è stato portato al "Grande ospedale metropolitano" di Reggio Calabria, dove è in prognosi riservata. Francesco e Gessica sono morti immediatamente.Giovinazzo era un operaio edile e proprio ieri aveva chiesto a Gessica di sposarlo, e tre ore prima le aveva scritto un messaggio su Instagram: "Non solo è il tuo compleanno. Io ti amo più della mia stessa vita. Ce lo siamo promessi fino alla morte".Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Polizia Locale e il 118. La Procura di Palmi, coordinatrice delle indagini, ha disposto i test di alcol e droga sui corpi dei due ragazzi e sul ferito.