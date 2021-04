Russia - Italia, Mosca: "Continui il dialogo con Roma"

“L’ Italia è tradizionalmente a favore del mantenimento di canali stabili di dialogo con la #Russia al fine di trovare risposte comuni alle sfide contemporanee. Contiamo sulla continuità di questo tipo di approccio anche nella politica dell'attuale governo. Contiamo che questo incidente non influisca negativamente sulle relazioni complessivamente costruttive tra i nostri paesi. Bisogna avere uno sguardo più ampio. Sono relazioni articolate che non possono assolutamente essere ridotte a singoli episodi spiacevoli”.Lo scrive, su Twitter, l’ ambasciatore russo in Italia Sergej Razov.