Salvini: "L'Agenzia delle Entrate non può essere solo fonte di problemi per i cittadini"

"L'agenzia delle Entrate non può essere solo una fonte di problemi per i cittadini". Così Matteo Salvini, durante il Consiglio Federale della Lega, in merito al fisco.In una nota, la Lega ha fatto sapere che la riunione è iniziata parlando di Europa ed economia, e "non sono mancate critiche alle scelte della Bce".