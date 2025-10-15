San Giuliano Milanese (Mi): al via la raccolta di proposte e idee per il Distretto Urbano del Commercio

Distretto urbano del commercio (Duc) di San Giuliano Milanese: si entra nel vivo. Dopo il riconoscimento, lo scorso anno, da parte di Regione Lombardia, è il momento dell’inaugurazione ufficiale: è stato definito il logo e l’Amministrazione comunale di San Giuliano ha avviato il sondaggio presso le quasi 2.500 attività economiche del territorio per raccogliere informazioni, esigenze e proposte utili ad individuare le priorità d’azione e le iniziative future del Distretto urbano del commercio realizzato in partenariato con la Confcommercio territoriale di Melegnano.

Al questionario online le imprese possono rispondere collegandosi sul sito https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAFqqrf1sNiaJgIql50RuJlCGdEAFTjXz9tu6ZzCgThU4RfA/viewform?pli=1&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBEwZGdCbzBrT2RQTzRaWnJHaAEewIXrutxsYwxPDScyfYytXkEhcsVvPsnQuXVE0Hwf3Us2hZqE6cu1pfAvz1I_aem_EEDEhya0MfdAuK1gYfYqhw.

“E’ con grande orgoglio che inauguriamo il Distretto del Commercio, uno strumento sicuramente strategico per valorizzare il commercio di vicinato, sostenere le imprese locali e promuovere tutto il territorio – dichiara Marco Segala, sindaco di San Giuliano Milanese – Il Distretto del Commercio rappresenta un passo concreto verso una città ancora più viva, attrattiva e sostenibile, capace di rispondere alle nuove esigenze dei cittadini e dei consumatori. L’iniziativa che ha coordinato l’assessore Alfio Catania, nasce in partenariato con Confcommercio Melegnano e con il contributo di numerosi operatori economici del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei negozi di prossimità come cuore pulsante della comunità sangiulianese. A tutti loro va il mio ringraziamento per questo importante passo per la nostra città e il suo tessuto commerciale”.

“Il Distretto Urbano del Commercio di San Giuliano Milanese – spiega Alfio Catania, assessore ad Ambiente ed Ecologia, Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), Commercio, Politiche del Lavoro del Comune di San Giuliano Milanese – è un progetto che nasce dal partenariato con Confcommercio di Melegnano, con l’obiettivo di rilanciare e valorizzare il territorio, in particolar modo i negozi di vicinato, in un contesto dove i centri commerciali rappresentano una forte concorrenza, sfruttando anche finanziamenti regionali per la rigenerazione urbana ed economica. Dal 25 settembre è possibile per ogni attività produttiva compilare online il questionario”.

Per Caterina Ippolito, presidente della Confcommercio territoriale di Melegnano “I distretti urbani del commercio sono una filiera di sviluppo locale ed urbano, funzionale a contrastare la desertificazione commerciale”. “Insieme all’Amministrazione comunale – spiega – contiamo, con il Distretto di San Giuliano Milanese, di cogliere le trasformazioni in atto e di fare sintesi progettuale, promuovendo il cambiamento e accompagnando i diversi soggetti locali a lavorare in un’ottica di sistema. Quest’accordo impegna i diversi soggetti a predisporre un programma integrato, in un’ottica pluriennale, finalizzato alla valorizzazione del commercio, e a definire un piano di azioni annuale che possono riguardare sia interventi strutturali di marketing territoriale e/o urbano, sia interventi di promozione e valorizzazione del commercio. I negozi di quartiere stimolano l’economia locale e favoriscono un forte senso di comunità, offrendo un luogo d’incontro e un servizio personalizzato. Supportare i negozi di quartiere significa investire nel futuro della nostra comunità”.

“I Distretti urbani del commercio – conclude Marco Barbieri, segretario generale di Confcommerico Milano, Lodi, Monza e Brianza – costituiscono una grande opportunità di crescita e sviluppo del territorio che San Giuliano Milanese saprà certamente cogliere. Uno strumento, quello dei Distretti del commercio, che Confcommercio ha voluto e sostenuto fortemente, fin dal 2008. Il Distretto è, infatti un esempio virtuoso di partenariato pubblico-privato per investimenti compiuti nell’interesse del bene comune e per la collettività. Grazie ai Distretti si può migliorare la vivibilità, si può investire in sicurezza, presidio sociale, arredo urbano, rigenerazione e riqualificazione di spazi esterni e digitalizzazione”.