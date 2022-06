San Rocco di Moconesi (Ge): precipita in un acquedotto, in salvo anziano

Un 70enne di San Rocco di Moconesi, in provincia di Genova, è stato tratto in salvo questo pomeriggio, dopo essere precipitato per sei metri in un acquedotto mentre puliva una vasca.Sul luogo dell'incidente si sono recati il personale volontario della Croce Rossa di Gattorna, il Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria e i Vigili del Fuoco.L'anziano è stato stabilizato e posto sulla barella, poi è stato recuperato dall'elisoccorso Grifo, che l'ha portato all'Ospedale San Martino di Genova, per eseguire gli accertamenti del caso.