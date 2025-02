Sardegna, attentati Siniscola, Chianese (Es Polizia): ringraziamo Deidda e Prisco, ma rafforzamento Ffoo serve subito

Apprezziamo vivamente l’impegno istituzionale dell’On. Deidda e del Sottosegretario all’interno Prisco, così come siamo consapevoli del fatto che le scuole della Polizia di Stato profondono il massimo impegno possibile per la formazione, ma sappiamo anche la prima occasione utile per nuove assegnazioni ministeriali ordinarie al Commissariato di Siniscola bisognerà attendere la fine del prossimo mese di giugno e la comunità delle Baronie non può più attendere, serve un intervento straordinario immediato che porti a fare servizio stabile in quell’Ufficio personale dotato di esperienza qualificata e documentata conoscenza professionale di quello specifico territorio per far fronte efficacemente ad un fenomeno di urgente e gravissimo allarme sociale”.

Così Vincenzo Chianese, Segretario generale di Equilibrio Sicurezza, cui si aggiunge Giovanni Cabras, Segretario di Nuoro e Sardegna, precisando: “Per cercare di dare una risposta il Questore di Nuoro ha inviato una sola unità in assegnazione provvisoria, con un intervento assolutamente insufficiente perché serve ben altro e a Nuoro ci sono immediatamente disponibili risorse umane dotate delle competenze necessarie che potrebbero essere efficacemente impiegate già da domani, mentre l’attacco è ormai giunto ad utilizzare potenti ordigni esplosivi che avrebbero potuto uccidere Servitori dello Stato e passanti se si fossero trovati presenti al momento della deflagrazione: Siniscola, Posada e il comprensorio non possono attendere un altro minuto”.

“Continuare a sottovalutare questa ‘escalation’ è molto pericoloso: siamo sicuri che la risposta delle Istituzioni ci sarà, ma deve arrivare subito, non c’è più tempo da perdere”, concludono i rappresentati dei poliziotti.