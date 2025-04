Scacchiere: Al via Highmast, così l'UK mostra bandiera sui mari del mondo

È iniziata l'Operazione Highmast, il più importante dispiegamento navale dell'UK del 2025, comandata dal Commodoro James Blackmore e dal suo staff, operanti a bordo dell'ammiraglia della flotta britannica, l'HMS Prince of Wales. La missione che si svolge in un momento in cui l'ordine mondiale è velocemente cambiato e la situazione geopolitica è più instabile che mai, ha tre obiettivi: certificare la piena operatività delle portaerei classe Queen Elizabeth e tutte le loro componenti, riaffermare l'impegno dell'UK nei confronti della NATO e contribuire a mantenere la sicurezza internazionale e la libertà di navigazione sui mari. Il dispiegamento inizia con circa 2500 militari, di cui circa 2100 britannici, 200 norvegesi e altrettanti di canadesi e spagnoli, che saliranno a oltre 4500 unità nel corso di alcune esercitazioni a cui man mano che la forza raggiungerà l'Indo-Pacifico. Le navi hanno lasciato i porti della Gran Bretagna e Norvegia, guidate dall'ammiraglia Prince of Wales. Migliaia tra cittadini e familiari delle 1600 persone a bordo, erano assiepate lungo lo storico lungomare di Portsmouth per salutare gli equipaggi in partenza, così come da tradizione. Qualche ora dopo, l'ammiraglia è stata seguita fuori dal porto dal cacciatorpediniere HMS Dauntless, dando così inizio a una missione di otto mesi volta a dimostrare la risolutezza e la determinazione dell'UK e degli alleati nel garantire la sicurezza e la libertà di navigazione sugli oceani del mondo, dall'Atlantico al Pacifico. Fino a dicembre, il Carrier Strike Group eseguirà una serie di esercitazioni e operazioni aeree, navali e terrestri con una dozzina di alleati sparsi nel mondo, dal Mediterraneo, ove sarà svolta un'attività addestrativa anche con le forze aeronavali italiane, al Medio Oriente fino al Sud-est asiatico, al Giappone e all'Australia. Si tratta del secondo dispiegamento del Carrier Strike Group dellUK. Il primo, guidato dalla HMS Queen Elizabeth, si svolse nel 2021, in un mondo ancora parzialmente in lockdown a causa della pandemia di Covid. La fregata HMS Richmond e la fregata canadese HMCS Ville de Québec, salpate da Plymouth, e la petroliera Tidespring della flotta ausiliaria, RFA, completano il gruppo d'attacco. Nei prossimi giorni la squadra imbarcherà una componente aerea composta da 24 F-35B, caccia d'attacco di quinta generazione a decollo verticale, squadroni di elicotteri d'attacco, da trasporto truppe e antisommergibile, oltre ai droni. Il tutto supportato da circa 750 effettivi del reparto aereo. "Collaborando strettamente con partner di tutto il mondo, l'operazione Highmast dimostrerà una deterrenza credibile e il nostro sostegno alla NATO e all'ordine internazionale basato sulle regole, ciò riaffermerà che il Regno Unito è sicuro in patria e forte all'estero e rafforzerà il suo impegno nei confronti dell'Indo-Pacifico" - ha affermato il commodoro Blackmore.