Aggiornato alle 19:17
Scuola: Mattia (Pd), Lazio maglia nera per certificati agibilità

In fondo alla classifica nazionale per scuole ‘zero certificazioni’.

(Prima Pagina News)
Lunedì 01 Settembre 2025
Roma - 01 set 2025 (Prima Pagina News)

In fondo alla classifica nazionale per scuole ‘zero certificazioni’.

“Maglia nera al Lazio per numero di scuole senza certificato di agibilità, con appena il 12,7% di edifici scolastici agibili, e in fondo alla classifica nazionale per scuole con ‘zero certificazioni’, ovvero il 14,8% rispetto alla media nazionale del 9%: è la preoccupante fotografia emersa dal dossier sull’edilizia scolastica in Italia, elaborato dal sito web Tuttoscuola, a partire dai dati del Portale unico del Ministero dell’Istruzione.

Gravi carenze in fatto di sicurezza che si aggiungono al depotenziamento della scuola pubblica legato al dimensionamento scolastico attuato dalla nostra Regione. Non è certo questo l’inizio che avremmo voluto per il nuovo anno scolastico 2025/2026.

Urge una risposta a 360 gradi sullo stato di salute della scuola pubblica nel Lazio, dall’edilizia scolastica agli accorpamenti per effetto del Piano regionale di dimensionamento scolastico”.

Così Eleonora Mattia, consigliera regionale Pd nel Lazio in IX Commissione Istruzione e Diritto allo Studio alla Pisana.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

