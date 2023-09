Settimana europea della mobilità: anche Cuneo guarda alla sostenibilità

Dal 16 al 22 settembre è in corso la Settimana Europea della Mobilità 2023, con il tema "Risparmio Energetico”: l’obiettivo è far riflettere sui consumi energetici e, in particolare, sui consumi derivanti dalla mobilità urbana che hanno sempre maggiori costi per la collettività non solo in termini ambientali.La scelta di una mobilità sostenibile, infatti, può contribuire considerevolmente al risparmio energetico oltre a migliorare la vivibilità delle città. I trasporti rappresentano il secondo settore più inquinante in Europa: sono dunque necessari sforzi significativi per raggiungere l'obiettivo europeo di emissioni-zero di gas serra entro il 2050. Una sfida importante, che richiede che tutte le parti interessate e le città cooperino per ridurre in modo significativo le emissioni della mobilità urbana.In questo senso, anche il Comune di Cuneo ha deciso di fare attivamente la sua parte: oggi ha inizio il Cuneo Bike Festival 2023, evento composto da una serie di incontri finalizzati alla promozione e alla celebrazione della bicicletta e della mobilità sostenibile. La città di Cuneo si impegna ormai da tempo nella promozione di questo tipo di mobilità.La bicicletta, infatti, è il mezzo ideale per spostamenti brevi, semplice da usare e poco costosa. Inoltre, muovendosi in città, la bicicletta risulta spesso più veloce dell'auto e dei mezzi di trasporto pubblici, senza dimenticare i benefici per la salute dell'attività fisica, anche quella moderata dei ciclisti urbani: i medici fanno notare che le persone che usano la bicicletta quotidianamente sono molto meno soggette a disturbi circolatori e infarti.La bicicletta, tuttavia, porta anche numerosi benefici a livello di collettività, riducendo i problemi di traffico ed inquinamento in città: un'auto che percorre 500 km brucia quasi 100.000 litri di ossigeno, il fabbisogno annuo di un adulto. Inoltre un solo parcheggio per auto necessita di 25 metri quadrati di terreno, spazio nel quale possono essere collocate 8-12 biciclette.Una città in cui pedoni e ciclisti possono muoversi liberamente è una città più vivibile, anche per le attività commerciali.Per questo motivo eventi come il Cuneo Bike Festival sono preziosi per sensibilizzare la popolazione alla mobilità sostenibile. Il festival si compone di diversi incontri tematici, da “aperibike” a “bike to school”, per radicare già nei più piccoli la consapevolezza dell’impatto dei propri spostamenti, da interventi di sportivi d’eccezione come Silvia Grua a una “staffetta resistente” sui luoghi della memoria.Moltissime le attività per adulti e bambini in questa settimana dedicata alla bicicletta, con l’obiettivo di evidenziare le buone pratiche (tra cui l’ormai radicata “bike to work”) e aprirsi al cambiamento verso una Cuneo del futuro più green. Tra gli eventi, in particolare, “Il Viaggio e la Scienza” con Omar di Felice (campione ultracycling) e Cristian Rendina (meteorologo) ospiti del Cuneo Bike Festival domenica 24 settembre alle ore 21 presso il padiglione eventi in Largo Audifreddi a Cuneo.L’evento, gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito eventbrite.it, è proposto nel calendario del Cuneo Bike Festival e promosso nell’ambito del progetto “Lungo le vie dell’Acqua: Ambiente, Cultura, Qualità di vita per Educare alla Cittadinanza Globale”. Sarà l’occasione per mettere a confronto l’esperienza dei due ospiti riguardo all’impatto che il cambiamento climatico in atto sta avendo sul pianeta e in particolare sui nostri territori.Attraverso lo sguardo di Omar di Felice e grazie all’esperienza scientifica di Cristian Rendina il pubblico potrà prendere coscienza di come muoversi in bicicletta possa essere un’ottima opportunità per riconoscere i segni del cambiamento in una realtà che si sottopone ai nostri occhi quotidianamente, ma alla quale troppo sovente non prestiamo attenzione.