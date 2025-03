Social: Papa Francesco, una keyword da 79 milioni di interazioni

La Rete si stringe attorno al Papa. In tutto il mondo raffica di post, commenti e interazioni per la keyword "Papa Francesco". Arcadia, la società di comunicazione specializzata nell'analisi e nel monitoraggio delle dinamiche digitali, ha cristallizzato in un Instant Mood le reazioni degli utenti dei social network relativamente alle condizioni di salute del Pontefice.

"Dal 14 febbraio al 4 marzo - spiega Domenico Giordano, editorialista e data analyst di Arcadia - la keyword 'Papa Francesco' censita nelle conversazioni in lingua italiana, inglese, portoghese, francese e spagnola ha incassato complessivamente oltre 8 milioni di menzioni e oltre 79 milioni di interazioni. Nella Top5 degli hashtag invece troviamo #salud, #PapaFrancesco e #noticias, mentre il sentiment positivo si ferma al 46% (segno anche di una profonda incertezza sulle condizioni di salute del Pontefice)".

In crescita esponenziale i "seguaci" social del Papa. "A testimonianza della vicinanza degli utenti verso Papa Francesco - sottolinea lo spin doctor Giordano - c'è anche un ulteriore dato rappresentato dalla crescita dei follower degli account social. Quello su Instagram (@Franciscus) si è incrementato di 71 mila nuovi follower". 52 mila i nuovi follower sugli account ex Twitter. (Fonte: Arcadiacom.it, tool Onclusive Digimind, periodo di riferimento 14 febbraio 2025 - 4 marzo 2025).