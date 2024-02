Sport invernali, combinata nordica, CdM: quattro azzurri convocati per la tappa di Lahti

La Coppa del Mondo maschile torna in pista a Lahti (Finlandia) nel primo fine settimana di marzo per affrontare il primo atto di un trittico nordico che si completerà nei due fine settimana successivi ad Oslo e Trondheim, sede dell’ultima tappa stagionale del massimo circuito in vista dei Campionati Mondiali 2025, ospitati proprio dalla cittadina norvegese.A Lahti si salterà dal trampolino Hs130 e tra venerdì 1 domenica 3 marzo sono in programma nell’ordine il provisional competition round, una Team Sprint ed una Gundersen individuale. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato quattro atleti per la tappa finlandese, vale a dire Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Jacopo Bortolas.Il norvegese Jarl Magnus Riiber guida con margine la classifica generale di Coppa del Mondo forte di 1670 punti contro i 1221 dell’austriaco Stefan Rettenegger ed i 1165 dell’altro norvegese Jorgen Gråbak che lo seguono in classifica; il migliore italiano in graduatoria è Samuel Costa, ventitreesimo.