Sport su ghiaccio, pattinaggio di figura, Taipei, Mondiali Junior: la coppia Napolitano/Comi sfiora la medaglia

A Taipei è passata agli archivi la seconda giornata dei Mondiali Junior di pattinaggio di figura. Sono quattro i pattinatori italiani scesi oggi sul ghiaccio della Taipei Arena.Nelle coppie di artistico, il binomio Irina Napolitano/Edoardo Comi (Icelab) aveva concluso il programma corto al settimo posto (49.76).Nell’odierno programma libero, il tandem azzurro si è superato, migliorando ampiamente il proprio primato personale sia relativamente al segmento di gara (94.12) che al punteggio complessivo.I 143.88 punti conseguiti sono valsi la quarta posizione assoluta, a sole 2.22 lunghezze dagli statunitensi Naomi Williams/Lachlan Lewer, fregiatisi della medaglia di bronzo.Si tratta del miglior piazzamento di sempre per una coppia di artistico italiana ai Mondiali junior. In passato, il risultato più nobile era stato conseguito da Bianca Manacorda/Niccolò Macii, sesti nel 2016.Per la cronaca, la medaglia d’oro è stata appannaggio dei georgiani Anastasiia Metelkina/Luka Berulava (179.32), che hanno preceduto l’altro binomio statunitense Olivia Flores/Luke Wang (166.89).Si è inoltre aperta la competizione maschile, il cui short program ha visto impegnati due azzurri. Matteo Nalbone (Icelab) ha migliorato di oltre quattro punti il proprio primato personale (65.22), attestandosi al 17° posto e guadagnando accesso al programma libero.È purtroppo già terminata l’avventura di Raffaele Francesco Zich (Ice Club Torino), 29° con il punteggio di 59.48, che non prenderà parte al free program.Venerdì 1 marzo il programma prevede l’esordio della danza (la Rhythm Dance europee comincerà alle 5.00) e la conclusione della gara femminile (programma libero dalle 10.45).