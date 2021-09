Tassazione globale, Gentioni: “Progressi in Ue”

La dichiarazione del commissario all' Economia.

"Stiamo facendo grandi progressi a livello multilaterale. Grazie anche all'impegno dell'Amministrazione americana abbiamo finalmente raggiunto, in sede di G20 un accordo che e' stato giustamente definito storico. Proprio in queste settimane sono in corso importanti confronti di approfondimento tecnico e di finalizzazione. L'Unione europea deve continuare a fare la sua parte, superando anche alcune diversita' interne".Lo dichiara il il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel suo messaggio al seminario dell'Istituto di Studi Federalisti per le celebrazioni dell'80mo anniversario del manifesto di Ventotene.