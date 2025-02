Trento: alternanza scuola-lavoro, firmata convenzione per i tirocini curriculari tra Provincia e Federazione Trentina Pro Loco

A partire dalla prossima primavera gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado potranno svolgere progetti di alternanza scuola lavoro presso la Federazione e le Pro Loco del Trentino.

La collaborazione è stata sancita stamani mediante la sottoscrizione della convenzione quadro per i tirocini curriculari tra Provincia autonoma di Trento e Federazione Trentina delle Pro Loco.

"La sottoscrizione della convenzione garantisce la possibilità di ulteriori percorsi formativi sempre più integrati con il territorio e le sue realtà produttive e culturali – ha affermato a margine della firma la vicepresidente della Giunta provinciale Francesca Gerosa - Grazie alla collaborazione con la Federazione Trentina delle Pro Lo-co, i nostri studenti avranno l’opportunità di vivere esperienze concrete di alternanza scuola-lavoro, acquisendo competenze utili per il loro futuro e contribuendo allo sviluppo e alla valorizzazione del nostro patrimonio locale. Vogliamo che i giovani siano protagonisti attivi della crescita della nostra comunità, e crediamo che iniziative come questa possano rafforzare il legame tra scuola, mondo del lavoro e territorio. È un investimento sul futuro, che unisce formazione e cittadinanza attiva".

Piena soddisfazione per il progetto è stata espressa anche dalla presidente della Federazione Trentina delle Pro Loco Monica Viola: “Un’opportunità per avvicinare i giovani ai territori e sviluppare senso civico e partecipazione. Le Pro Loco trentine sono felici di accogliere questi giovani e contribuire al loro percorso, trasmettendo il valore della partecipazione e del senso civico. Siamo certi che per i ragazzi questa sia una preziosa occasione per sentirsi parte attiva dei loro paesi, portando competenze ed idee, sicuri che all’interno delle Pro Loco ognuno di loro verrà apprezzato e troverà spazio per crescere come persona e cittadino del futuro”, ha concluso Viola.

Con la firma dell’accordo viene sistematizzata la collaborazione tra Provincia e Pro Loco trentine in tema di alternanza scuola lavoro. Un accordo quadro in questo senso, infatti, è stato siglato oggi da Francesca Gerosa, vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Monica Viola, presidente della Federazione Trentina Pro Loco.

L'accordo prevede la possibilità per le ragazze e i ragazzi del triennio delle superiori di svolgere il monte ore previsto dai loro progetti di alternanza scuola-lavoro presso la Federazione e le 226 Pro Loco trentine.

Il percorso sarà teorico e pratico, e si svolgerà per metà a Trento presso la Federazione trentina Pro Loco (dove verrà fatta una formazione di base propedeutica all’attività che svolgeranno nelle Pro Loco), e per il tempo rimanente nelle Pro Loco scelte dai ragazzi (idealmente quella del loro paese). Qui i ragazzi verranno coinvolti al fianco dei volontari in occasione di eventi e manifestazioni o nell’attività ordinaria dell’associazione.

Tre saranno le tipologie di percorsi proposte: salvaguardia del patrimonio immateriale, comunicazione degli eventi e gestione amministrativo contabile del mondo Pro Loco. Si tratta di un passo fondamentale per avvicinare i giovani alle realtà di volontariato presenti sui territori, una politica che trova nelle Pro Loco dei soggetti privilegiati di attuazione. Le Pro Loco, infatti, sono realtà presenti capillarmente su tutto il territorio provinciale, e costituiscono un naturale trait d’union tra i cittadini e i loro territori.

Il contesto: le Pro Loco trentine

Le Pro Loco associate alla Federazione sono 226 (2024). Hanno mediamente 90 soci ognuna per un totale di quasi 20.000 volontari attivi. Gli eventi organizzati nel 2024 sono quasi 3000. Oltre a questi, si occupano di valorizzazione e custodia dei patrimoni immateriali locali, di iniziative di tutela dell’ambiente, di proposte culturali e di animazione, e di moltissime altre attività connesse con lo sviluppo territoriale e sociale. Maggiori info su www.unplitrentino.it.