Trieste: 100 anni di impegno dell’Aeronautica Militare al servizio dell’Italia

Ospitato dal Comune di Trieste nella prestigiosa sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich in via Rossini 4, domani 8 giugno con inizio alle ore 09.00, avrà luogo il convegno “Il Friuli Venezia Giulia e la passione del volo tra Storia ed Industria: Il volo acrobatico e la simulazione” organizzato dall’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia. È il quinto di una serie di convegni in programma in 14 città per ripercorrere la storia dell’Aeronautica Militare in vista del centenario della sua fondazione, il 28 marzo 2023, realizzato con l’attivo contributo delle amministrazioni locali, università, industria, le Sezioni di Trieste e Gorizia dell’Associazione ed i Comandi territoriali dell’Aeronautica Militare.

Saranno presenti i vertici istituzionali della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Associazione Arma Aeronautica, del Comune di Trieste, dell’Università di Trieste, il Comandante del 2° Stormo dell’Aeronautica Militare, un rappresentante dell’azienda Leonardo S.p.A., il presidente della Associazione MareCielo Gianni Widmer in rappresentanza anche dell’Associazione Aviazione Marittima Italiana e studenti degli istituti superiori. Moderatrice del Convegno sarà la professoressa Barbara Bernato dell’ISIS Nautico – Galvani.

"Con questo progetto l’Associazione Arma Aeronautica vuole contribuire alla diffusione nella società civile della conoscenza dell’apporto che l’Aeronautica Militare ha fornito e fornisce, con professionalità, senso del dovere e spirito di sacrificio, a difesa degli interessi nazionali e della serena convivenza e operosità di tutti i cittadini italiani, europei e Nato", spiega il Gen. Isp. Capo Nazzareno Cardinali, presidente della sezione Roma 2 “Luigi Broglio”, ideatrice del progetto, realizzato in cooperazione con il Centro Studi Militari Aeronautici (CESMA) dell’AAA.

“La scelta della Città di Trieste è stata determinata dal profondo legame che si è creato tra la terra Friulana e Giuliana e l’Aviazione sin dagli esordi. Il Friuli Venezia Giulia vede infatti la nascita dei primi Reparti Volo, del trasporto aereo commerciale, del volo acrobatico, e delle componenti industriali quali missili radioguidati ed aeromobili a pilotaggio remoto (APR) e della simulazione di volo”.

Dopo gli indirizzi di saluto del Presidente dell’Associazione, gen. S.A. (r) Giulio Mainini, del Presidente della Ragione FVG Massimiliano Fedriga, del Vice Sindaco di Trieste Serena Tonel e del Col. Marco Bertoli, il prof. Alfredo Contin evocherà la figura del gen. triestino Licio Giorgieri, vittima del terrorismo nel 1987. Il Col. Gerardo Cervone dell’Ufficio Storico dell’Aeronautica parlerà di “1^ Guerra Mondiale: l’uomo aviatore, una nuova figura di combattente” mentre il Com. Egidio Braicovich tratterà de “Il sodalizio fra S.I.S.A. e Regia Aeronautica: quando cent’anni or sono si scambiarono gli “scarponi””. Il Col. Marco Bertoli esaminerà “L’Aeronautica Militare nel Friuli Venezia Giulia, passato e presente” che include anche la Pattuglia Acrobatica Nazionale. Concluderà il convegno un intervento dell’ing. Luigi Scarantino di Leonardo su “La simulazione di volo: tra storia, territorio e futuri sviluppi”.

“Il convegno è un’occasione da non perdere per scoprire passato e presente dell’Aeronautica Militare, protagonista di eventi cruciali della storia italiana”, sottolinea il gen. Cardinali, "ma anche per approfondire temi molto concreti ed attuali dei settori militare e industriale dell’aerospazio e della difesa italiani legati alla realtà della Regione Friuli Venezia Giulia nonché al più ampio quadro di incertezze internazionali”.

L’accesso è su invito e previa registrazione, nel rispetto delle norme Covid in vigore.