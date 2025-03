Tv: addio a Pietro Genuardi, volto di "Centovetrine" e "Il Paradiso delle Signore"

Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto l'attore Pietro Genuardi, noto per essere stato tra i protagonisti di "Centovetrine" e, più recentemente, de "Il Paradiso Delle Signore". Lo hanno reso noto moglie Linda, il figlio Jacopo, la mamma Gabriella e il papà Pippo.

Il decesso è avvenuto stamani al Policlinico Umberto I di Roma, dove era ricoverato da diversi mesi.

Lo scorso ottobre, attraverso i suoi profili social, aveva annunciato il suo addio alla fiction "Il Paradiso Delle Signore", dove recitava nel ruolo del magazziniere Armando: "Sto affrontando il secondo ciclo di protocollo chemioterapico ma tra breve non mi vedrete più in onda. Resto sempre fedele ad Armando, ai miei colleghi nessuno escluso che in questo periodo mi sono stati vicinissimo e a voi che spero possiate con la vostra energia sostenermi", aveva scritto.

62 anni, diplomato presso la scuola del Piccolo Teatro di Milano nel 1987, lavorò moltissimo in teatro, prima del suo debutto al cinema in film prodotti da Dario Argento, ma è stata la televisione a renderlo popolarissimo: dopo aver recitato nella soap "Vivere" tra il 1999 e il 2000 nel ruolo di Michele Nanni, divenne famoso nel 2001 grazie alla soap "Centovetrine", in cui interpretò il ruolo di Ivan Bettini. Quindi, l'approdo a "Il Paradiso Delle Signore", dove interpretava Armando, il magazziniere con un'etica del lavoro, una passione per la bicicletta e l'amore per la sua Agnese.

Al cinema, invece, lavorò con Carlo Verdone ne 'Il bambino e il poliziotto', con Luigi Magni ne 'In nome del popolo sovrano', con Michele Soavi in 'Dellamorte Dellamore'. Il suo ultimo film è stato "Brave Ragazze" di Michela Andreozzi (2019).

Tanti colleghi e amici lo hanno salutato sui social, ricordandolo come un grande professionista, sempre cordiale, disponibile, ironico e amabile.