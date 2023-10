UniCamillus e orizzonti della Medicina: parte il ciclo di seminari dedicati al rapporto tra Salute e Società

Martedì 7 novembre, alle ore 15, avrà inizio il Ciclo di Conferenze di Terza Missione UniCamillus “Orizzonti della Medicina: dove la Scienza incontra la Società – Una dimensione multiculturale interdisciplinare per i professionisti sanitari del futuro”.Si tratterà di incontri che si terranno nel corso dell’anno accademico 2023-2024, e che si concentrano sul modo in cui la medicina e il background culturale impattano reciprocamente.Il primo appuntamento si intitola “Il Futuro della Medicina”, e prevede i saluti istituzionali non solo del Rettore UniCamillus Gianni Profita, ma anche del Ministro della Salute Orazio Schillaci, nonché di Luisa Regimenti, medico legale, Assessora Personale, Polizia Locale, Enti locali, Sicurezza Urbana della Regione Lazio.L’evento sarà introdotto da Donatella Padua, responsabile scientifica del seminario nonché delegata alla Terza Missione di UniCamillus, e ospiterà gli interventi di Barbara Tavazzi, preside della Facoltà Dipartimentale di Medicina UniCamillus – nonché coordinatrice dell’incontro – e di Federica Wolf, Delegata alla Pedagogia Medica dell’Ateneo.La provenienza eterogenea degli ospiti rende l’incontro multifocale, e affronta il topic della Medicina dal punto di vista politico-sanitario, sociale e formativo.L’evento è gratuito e aperto a tutti fino a capienza sala, previa prenotazione obbligatoria online, e si terrà presso l’Aula Magna di UniLabs, in via di Sant’Alessandro 30.