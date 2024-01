Unirai: 10% quote associative giornalisti a spiagge per malati Sla

Il 10% delle quote associative annuali degli iscritti al sindacato UniRai, liberi giornalisti Rai, andranno a “Io Posso”, realtà impegnata dal 2015 nel rendere le spiagge di San Foca, Porto Cesareo e Gallipoli, nel Salento, accessibili gratuitamente con servizi dedicati alle persone con disabilità motorie o malattie altamente invalidanti come la SLA.

Lo ha stabilito il consiglio direttivo di UniRai, che nel suo statuto prevede di impegnarsi nella promozione e nella valorizzazione dell’informazione orientata al sociale, con particolare riferimento ai temi della disabilità e dell’inclusione.

Io Posso è la scritta su un cartello che Gaetano Fuso, affetto da SLA dal 2014, ha voluto davanti al proprio letto: un incitamento a fronteggiare la malattia, un impegno ad abbattere ogni forma di barriera fisica, mentale e sociale. Gaetano, ex poliziotto, è scomparso nel 2020. Non si è mai pianto addosso e non ha mai voluto rinunciare a quel mare che amava tanto. I suoi insegnamenti e la sua forza d’animo hanno consentito alla moglie Giorgia Rollo di portare avanti il suo progetto con la stessa determinazione al punto da ricevere il titolo di “poliziotto ad honorem”.

La percentuale del 10%, relativa alle mensilità di tutto il 2024 delle centinaia dei nostri iscritti, sarà erogata a favore di Io Posso in un’unica soluzione ad aprile, in modo che le somme siano disponibili per l’avvio della nuova stagione balneare.

Ogni anno il consiglio direttivo individuerà una struttura alla quale destinare questo contributo. Ma le donazioni non bastano. Chi fa il nostro lavoro può fare molto di più: può far conoscere al grande pubblico realtà come Io Posso che, grazie all’informazione, ha ispirato progetti simili in Emilia-Romagna, Sardegna e Basilicata, rappresentando un modello.