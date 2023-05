Usa: Jill Biden si recherà in Giordania, Egitto, Marocco e Portogallo per promuovere emancipazione donne e giovani

A partire da mercoledì 31 maggio, la first lady degli Stati Uniti, Jill Biden, intraprenderà un viaggio di 6 giorni, in cui farà tappa in Giordania, Egitto, Marocco e Portogallo, nell'intento di promuovere l'emancipazione di donne e giovani.Durante la sua tappa in Giordania, presenzierà al matrimonio del Principe ed erede al trono Hussein."La first lady crede che sostenere i giovani di tutto il mondo sia fondamentale per il nostro futuro comune, con l'istruzione, la salute e l'empowerment al centro", fa sapere la portavoce della first lady, Vanessa Valdivia."Con la sua visita in Medio Oriente e Nord Africa, la first lady continuerà a costruire sul suo lavoro per responsabilizzare i giovani e riaffermare il nostro impegno a rafforzare le nostre partnership e far avanzare le nostre priorità condivise nella regione", prosegue.