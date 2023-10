Vaticano: "Pensiero tecnico e capitalismo. Riflessioni sull'evoluzione di una relazione complicata". - FOTOGALLERY

Nel magnifico contesto dellasi è svolto il convegno Pensiero tecnico e capitalismo. Riflessioni sull'evoluzione di una relazione complicata.Scopo dell'iniziativa: avviare un dibattito sull’evoluzione e il futuro della società umana in relazione agli effetti dell’accelerazione esponenziale della tecnologia combinata con le attuali forze e regole del capitalismo.Siamo di fronte all'ineluttabile affermarsi dell'era della Tecnica, e del pensiero tecnico su quello dell'uomo?L’evento è stato organizzato dall’Università Europea di Roma e dall’Università Vita-Salute San Raffaele con il patrocinio della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e del Ministero della Difesa.Il mondo avanti a noi si trasforma sempre rapidamente e profondamente, plasmato dalla relazione tra tecnica, capitalismo e tecnologia. In particolare, da come tecnica – intesa come pensiero tecnico – e capitalismo si interpretano reciprocamente: come l’una determina l’altro e viceversa.L’impressione è che l’evolversi di questa relazione abbia condotto alla mutazione del rapporto gerarchico fondante lo sviluppo dell’umanità, trasformando l’ordine ‘uomo – tecnica – natura’ in ‘tecnica – uomo – natura’. Innescando di conseguenza un progressivo decadimento civile dell’economia di mercato e dell’uomo e un aumento delle disuguaglianze.Tutto ciò, paradossalmente, nonostante gli incredibili progressi e risultati conseguiti dalla scienza e dalla tecnologia. Pensare di riequilibrare questi rapporti e relazioni agendo esclusivamente sul fattore ‘tecnologia’, regolandola con codici etici, vincoli etc., è realistico? Se fosse necessario cambiare prospettiva per riconcepire a monte il rapporto tra tecnica e capitalismo?Se invece di inseguire la tecnologia per regolamentarla, l’uomo se ne servisse per retroagire sulla tecnica e di conseguenza sulle distorsioni del capitalismo? Con l’obiettivo di avviare la costruzione dal basso di una società in cui la ricchezza sia prodotta e redistribuita con maggiore giustizia.Intelligenza artificiale integrata con la tecnologia dei registri bloccati, i software blockchain; quindi contratti intelligenti e oracoli, guidati dal pensiero umano potrebbero indirizzare il capitalismo verso una nuova economia civile e ambientale, nel senso continuamente ribadito da Papa Francesco? Questi i quesiti e i temi affrontati durante i lavori del convegno moderato dal direttore de La Stampa Massimo Giannini.«Il nostro futuro è una gara tra il potere crescente della nostra tecnologia e la saggezza con cui la utilizziamo. Facciamo in modo che vinca la saggezza» (Stephen Hawking, 2018, cit.).Di seguito l'elenco dei relatori protagonisti del dibattito, in ordine di intervento: Vittorio Emanuele Falsitta Direttore Scientifico del Centro di Ricerca sulla Fiscalità Etica nell’Università Europea di Roma, ove già Straordinario di Diritto Tributario, con la relazione Sulla tecnologia che concepisce il capitalismo Ovvero, Sopra il pensiero dell’uomo che pensa il pensiero tecnico Ernesto Maria Ruffini Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con la relazione Intelligenza umana della macchina, intelligenza artificiale dell’uomo?Stefano Zamagni Professore Ordinario di Economia Politica nell’Università di Bologna, già Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, con la relazione Perché la trasformazione digitale in atto è sfuggita di mano alla logica capitalistica?Quali rimedi alla odierna crisi di pensiero?Riccardo Pozzo Professore Ordinario di Storia della filosofia nell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, con la relazione Infrastrutture e servizi sociali La dimensione sociale dell’innovazione