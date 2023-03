Vendeva droga tra Udine e Treviso, in manette 40enne

Gli uomini della Polizia di Udine e Treviso hanno arrestato stamani un narcotrafficante 40enne originario della Repubblica Dominicana. L'arrestato aveva affittato un appartamento a Treviso e smerciava droga tra Veneto e Friuli Venezia Giulia a bordo di due automobili, di cui una intestata ad un'altra persona e con targa spagnola, l'altra noleggiata.Stando a una ricostruzione, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato, quando all'appartamento è arrivata la cugina dell'uomo, una 32enne residente in Spagna, anche lei arrestata, che aveva con sé un pacchetto con 1.2 kg di cocaina.Colto nel momento in cui stava ricevendo il pacco, il 40enne ha tentato di fermare i poliziotti minacciandoli con un coltello, per dare modo alla cugina di gettare via la droga, ma è stato bloccato.Nel corso di una perquisizione, inoltre, i poliziotti hanno trovato altri 770 grammi di cocaina in un doppio fondo che si trovava sotto il sedile anteriore di una delle due automobili, oltre a 112 grammi di amfetamina, trovati in casa, e contante per un ammontare pari a 1.575 euro.L'uomo e la 32enne sono stati portati in carcere a Treviso e Venezia, mentre un'altra donna, di origini dominicane, che era insieme al 40enne, è stata denunciata a piede libero.L'uomo è accusato del possesso di cocaina, nonché di resistenza a Pubblico Ufficiale aggravata e di porto abusivo d'arma.