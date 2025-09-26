Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:40
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Veneto, tavolo Innovatek, Mantovan: “Nessun accordo sulla Cig, ma il dialogo prosegue”
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Veneto, tavolo Innovatek, Mantovan: “Nessun accordo sulla Cig, ma il dialogo prosegue”

L'assessore regionale al Lavoro: "Le parti sindacali non sottoscriveranno l’accordo e l’azienda richiederà l’ammortizzatore sociale per un ulteriore anno, a partire da novembre, ma non ne integrerà l’importo fino al raggiungimento del salario pieno".

(Prima Pagina News)
Venerdì 26 Settembre 2025
Venezia - 26 set 2025 (Prima Pagina News)

L'assessore regionale al Lavoro: "Le parti sindacali non sottoscriveranno l’accordo e l’azienda richiederà l’ammortizzatore sociale per un ulteriore anno, a partire da novembre, ma non ne integrerà l’importo fino al raggiungimento del salario pieno".

Come programmato, si è riunito oggi il tavolo regionale di monitoraggio relativo alla reindustrializzazione realizzata da Innovatek nello stabilimento produttivo ex Safilo di Longarone (BL). All’incontro, convocato dall’Assessore regionale al lavoro Valeria Mantovan e coordinato da Giuliano Bascetta dell’Unità di crisi aziendali di Veneto Lavoro, hanno partecipato la Direzione lavoro regionale, l’azienda con i suoi consulenti, le Organizzazioni Sindacali Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL e i rappresentanti dei lavoratori.

“L’incontro di oggi non ha visto la convergenza delle Parti in merito alla Cassa Integrazione guadagni - afferma l’assessore regionale al lavoro Valeria Mantovan - le parti sindacali non sottoscriveranno l’accordo e l’azienda richiederà l’ammortizzatore sociale per un ulteriore anno, a partire da novembre, ma non ne integrerà l’importo fino al raggiungimento del salario pieno come fatto sinora in virtù di un onere definito con Safilo. Il colosso dell’occhialeria due anni fa aveva ceduto ad Innovatek lo stabilimento con i suoi lavoratori trasferendole l’impegno a garantirne la remunerazione al 100% per 24 mesi. Due anni fa Innovatek aveva anche definito con la Regione un patto, non scritto, che era quello di non procedere, in nessun caso, a licenziamenti unilaterali al termine dei due anni dall’acquisizione. Un onere morale che oggi viene rispettato, anche a fronte di condizioni di mercato più difficili che hanno portato l’azienda a modificare più volte il Piano industriale e a diversificare i prodotti oltre l’occhialeria.

Oggi la preoccupazione comune è quella di riportare tutti i lavoratori in piena attività, azzerando l’uso degli ammortizzatori sociali e per far questo l’azienda dovrà continuare ad investire. D’altro canto però, in questo periodo intermedio, è essenziale che tutti i lavoratori siano coinvolti nei processi formativi e produttivi e si operi un’ampia rotazione tra chi è in cassa e chi lavora, per il duplice scopo di salvaguardare le competenze e migliorare il reddito rispetto all’importo garantito dalla CIG. Oggi i lavoratori mediamente in azienda sono 40, con una previsione di incremento netto a 90 già da novembre. Sull’ organico complessivo di 154 lavoratori sono definite, per fine ottobre, con accordo tra le Parti, 19 fuoriuscite su base volontaria e incentivata. Nelle prossime settimane potranno essere valutate dalle Parti ulteriori posizioni”.

“Registro positivamente – continua l’assessore - che il dialogo prosegua su altri argomenti, come gli elementi migliorativi della remunerazione, in particolare sul welfare aziendale, auspicando che grazie a questi elementi le remunerazioni di tutti i lavoratori possano essere tutelate e migliorate al di là di quanto dovuto per legge. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri tra le Parti proprio in riferimento a queste tematiche”.

“Confermo – conclude Mantovan - l’impegno della Regione a supportare il prosieguo del confronto tra le Parti con le nostre strutture tecniche e ribadisco che renderemo disponibili le politiche attive regionali a corredo dell’ammortizzatore sociale che sarà avviato”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Cig
Innovatek
PPN
Prima Pagina News
tavolo
Valeria Mantovan
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.