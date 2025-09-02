Veneto, Zaia: "Salvini? Al momento non ho incontri programmati, ma non escludo che ci vedremo"

“Non escludo che col vicepremier Salvini ci vedremo. Ma che ci siano incontri programmati al momento io non li ho in programma”. Così il Governatore del Veneto, Luca Zaia, in merito alla nuova candidatura del centrodestra alla Presidenza della Regione, che fino ad oggi è mancata.

Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si recherà a Venezia nei prossimi giorni. Parlando con i giornalisti, Zaia ha precisato che che “sarebbe stato veramente difficoltoso e oggettivamente anche poco corretto approvare il bilancio regionale in piena campagna elettorale”. Inoltre, i tempi per l'approvazione erano ristretti. “Quindi c’è l’esercizio provvisorio“, ha continuato il Governatore.

“La nuova Amministrazione sarà così, poi, nelle condizioni di predisporre un bilancio di previsione da approvare entro febbraio, a farla grande”, ha concluso Zaia.