Venezia: la Biennale Arte 2026 sarà nel segno di Koyo Kouoh

Si è tenuta oggi, presso la Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian, sede della Biennale a San Marco, la presentazione della 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia - In Minor Keys di Koyo Kouoh - che si svolgerà da sabato 9 maggio a domenica 22 novembre 2026 (pre-apertura 7, 8, 9 maggio) ai Giardini, all’Arsenale e in vari luoghi di Venezia.

La rivelazione del titolo e della visione curatoriale della 61. Esposizione, inizialmente prevista per lo scorso martedì 20 maggio 2025, è stata annunciata oggi in seguito alla improvvisa scomparsa della Curatrice Koyo Kouoh, avvenuta il 10 maggio 2025, che ha suscitato profonda commozione in tutto il mondo dell’arte e della cultura.

Con il pieno sostegno della famiglia di Koyo Kouoh, La Biennale di Venezia ha deciso di realizzare la sua Mostra. Lo farà secondo il progetto così come ideato e definito da lei, anche per preservare, valorizzare e diffondere il più possibile le sue idee e il lavoro svolto con dedizione fino all’ultimo.

Il 17 ottobre 2024, Koyo Kouoh diede la sua piena disponibilità al Presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, ad assumere l’incarico di Direttore Artistico del Settore Arti Visive, con il compito di curare la 61. Esposizione Internazionale d’Arte. Il 5 novembre 2024, il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia la nominò Direttrice del Settore Arti Visive, affidandole la curatela della 61. Esposizione.

Come da prassi istituzionale, l’annuncio alla stampa venne dato il 3 dicembre 2024, al termine della 60. Esposizione Internazionale d’Arte, curata da Adriano Pedrosa.

Tra la metà di ottobre del 2024 e i primi di maggio 2025, Koyo Kouoh ha lavorato intensamente allo sviluppo del progetto curatoriale, definendone il testo teorico, selezionando artisti e opere, individuando gli autori del catalogo, determinando l’identità grafica della Mostra e l’architettura degli spazi espositivi, dialogando con gli artisti invitati a partecipare.

In Minor Keys è il titolo scelto da Koyo Kouoh per la 61. Esposizione Internazionale d’Arte, come indicato nel testo curatoriale, trasmesso al Presidente della Biennale l’8 aprile 2025. In quella occasione, scriveva: “Nell’ottobre 2024 mi è stato conferito il grande onore di essere nominata curatrice della 61ª edizione della Biennale Arte. È con piacere che condivido oggi con lei e con il suo team il quadro filosofico che guiderà la mia curatela della mostra”.

La 61. Esposizione sarà realizzata dalla Biennale di Venezia, con il contributo delle figure professionali selezionate e coinvolte direttamente da Koyo Kouoh. Fanno parte del team le advisor Gabe Beckhurst Feijoo, Marie Helene Pereira e Rasha Salti; l’editor-in-chief Siddhartha Mitter; e l’assistente Rory Tsapayi.

Tutti i dettagli del progetto — inclusi l’elenco degli artisti invitati alla Mostra Internazionale, l’identità grafica, il progetto di allestimento e la lista dei Paesi partecipanti alla 61. Esposizione — saranno presentati nel corso della consueta presentazione che si terrà a Venezia, mercoledì 25 febbraio 2026.

La Biennale di Venezia annuncia inoltre l’avvio di una nuova collaborazione con Bvlgari, che a partire dalla 61ª edizione sarà Exclusive Partner dell’Esposizione Internazionale d’Arte per tre edizioni consecutive (2026, 2028, 2030). Fondata a Roma nel 1884, la Maison di Alta Gioielleria rinnova così il suo impegno a sostegno dell’arte contemporanea, dell’espressione creativa e del dialogo fra culture diverse, sottolineando il valore dell’arte come linguaggio universale.

Main sponsor della Biennale Arte 2026 è illycaffè, sponsor Vela - Venezia Unica.