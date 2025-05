Difesa: Crosetto presenzia alla Joint Stars 2025

Il Ministro Crosetto ha vissuto una giornata insieme ai militari, in Sardegna, in occasione della Joint Stars 2025, esercitazione multi-dominio e Inter-agenzia, pianificata e coordinata dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI). Il Ministro della Difesa nel corso della visita, a bordo di Nave Trieste della Marina Militare, ha assistito ad una fase dell’esercitazione nella quale è andata in onda la risposta del sistema di difesa aerea e missilistica integrata ad una minaccia complessa, tipica degli attuali scenari e aree di conflitto. Grazie a tecnologie in grado di fondere attività reali, simulate e sintetiche infatti è stato possibile testare le capacità di risposta e il grado di prontezza operativa. Successivamente, il Ministro si è recato al poligono militare di Capo Teulada, dove si addestrano le Forze Armate in scenari realistici e ad alta complessità. Minacce ibride, attacchi prolungati, con l’uso di droni, comando e controllo integrato: elementi fondamentali per affrontare le sfide dei conflitti moderni. Ad accompagnare il Ministro, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, il Segretario Generale della Difesa, Consigliere Fabio Mattei, il Comandante del COVI, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, e i rappresentanti di Esercito, Carabinieri e Guardia di Finanza. La Joint Stars 2025, che ha preso il via lo scorso 8 maggio nella Sardegna meridionale, ha l’obiettivo di rafforzare la capacità di risposta del Paese, anche in ambito NATO, nell'affrontare le minacce convenzionali e ibride del presente. In particolare, simula un conflitto moderno, ispirato all’attuale panorama geopolitico, dove minacce convenzionali e ibride si sovrappongono: attacchi cyber su infrastrutture critiche, blackout digitali, sabotaggi, missili, attività anti-satellite e campagne di disinformazione che puntano a destabilizzare la popolazione e confondere la catena di comando. "La sicurezza non è scontata. È il frutto di addestramento, cooperazione e prontezza. Senza sicurezza non c’è libertà, senza libertà non c’è futuro, e alla Joint Stars 2025 il futuro è oggi. Dalla terra allo spazio: un'esercitazione della Difesa che abbraccia tutti i domini operativi integrando operazioni terrestri, marittime, aeree, cibernetiche e spaziali per affrontare minacce avanzate, come attacchi informatici e utilizzo di droni, riflettendo la complessità dei conflitti e degli scenari attuali di crisi. Bene il coinvolgimento di Corpi dello Stato, Agenzie governative e del mondo accademico per la pianificazione di scenari complessi. Perché la sicurezza del Paese è una responsabilità condivisa tra molti attori" - ha dichiarato Crosetto.