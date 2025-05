Tokyo, Damiano David ai Crunchyroll Anime Awards: "In Giappone mi sento ripulito da ansie e stress"

Il Crunchyroll Anime Awards di Tokyo, gli Oscar dell’animazione assegnati dopo il voto di 51 milioni di persone provenienti da tutte le parti del mondo, ha visto la partecipazione di diverse star.

Una di queste, è Damiano David, molto amato in Giappone, che di recente ha presentato il suo primo disco da solista, "Funny little Fears".

L'ex leader dei Maneskin, peraltro, nutre una forte passione per il Paese del Sol Levante: “Per me il Giappone dalla prima volta che ci sono stato è un posto dove per qualche strana magia mi sento come se mi ripulisse da tutte le ansie, lo stress. – ha detto l'artista romano – C’è questa forma di vivere in comunità rispettando gli altri che mi fa sentire molto al sicuro e molto bene”.

Il Premio, arrivato alla sua nona edizione, celebra gli “Anime”, cioè le opere d'animazione prodotte proprio in Giappone, che sono un'altra passione di Damiano: “Gli Anime sono proprio una via di fuga dalla realtà però senza però necessariamente staccarcisi troppo perché è vero che è un contenuto animato, con tanta esagerazione sia a livello visivo che emozionale, però in qualche modo è come se questa esagerazione fosse più vicina alla realtà dei film. – ha proseguito –. Perché a volte sentiamo le emozioni in questo modo quasi impossibile da comunicare per quanto sono forti e in qualche modo questa forma d’arte riesce a connetterci e a rendere tutto sensato”.