Venezia, Sangiuliano: “In caso di vendita, MiC pronto a esercitare prelazione per Palazzo Labia”

“Palazzo Labia costituisce certamente un sito di grande valore culturale che è all’attenzione del Ministero. Quando e se davvero si dovesse concretizzare un’ipotesi di vendita da parte della Rai, il MiC sarebbe prontissimo a valutare l’esercizio del diritto di prelazione.Tuttavia, per esercitare questo diritto occorrono tempi e modi scanditi dalla legge. Inoltre, bisogna essere chiari: la vocazione naturale e culturale di questo sito è quella museale, per aprirne la bellezza al mondo, agli italiani e agli stranieri.L’uso di risorse pubbliche del Ministero, infatti, sarebbe giustificato unicamente da questa finalità: restituire al godimento di tutti lo straordinario patrimonio culturale che Palazzo Labia rappresenta per Venezia e il mondo”.Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.