Von der Leyen: "L'Ue deve diventare leader nell'IA, è la missione del prossimo decennio"

"Anche il resto del mondo sta correndo. Gli investimenti globali stanno aumentando vertiginosamente. Quindi, dobbiamo rimanere concentrati e impegnarci a fondo.

La missione del prossimo decennio è fare dell'Europa uno dei continenti leader nell'intelligenza artificiale".

E' quanto ha detto stamani la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in apertura alla conferenza sul primo anno dal report di Mario Draghi sulla competitività.

"Abbiamo creato delle fabbriche di intelligenza artificiale e presto trasformeremo le migliori in gigafactory. L'obiettivo è che le nostre straordinarie start-up innovative possano accedere alla potenza di calcolo e testare e addestrare i loro modelli, soprattutto pensando ad applicazioni settoriali.

E la risposta del settore privato europeo è stata impressionante. Il nostro obiettivo iniziale era di mobilitare 20 miliardi di euro di investimenti per sviluppare le nostre gigafactory. Abbiamo ricevuto 230 miliardi di euro di proposte dal settore privato. E più tardi oggi, durante questa conferenza, firmeremo i primi progetti pilota", ha evidenziato von der Leyen.