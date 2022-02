WikiMafia, Pierpaolo Farina Presidente. Danila Tricarico Vice presidente.

“Al lavoro per rimettere al centro noi giovani. Siamo stanchi di sentirci dire che per avere un futuro dobbiamo andarcene dall’Italia. Noi da questo Paese non ce ne andiamo. Noi restiamo e lottiamo più di prima. Ma per vincere questa lotta c’è davvero bisogno dell’impegno di tutti, quindi dobbiamo uscire anzitutto noi dal recinto dell’antimafia. Quello che facciamo non basta più. Facciamo tanto, con poco, ma non è abbastanza. La lotta alla mafia deve tornare a essere una lotta di massa organizzata. Solo così si riempie di significato quell’erano semi che abbiamo reso virale in questi anni”.

Questo il messaggio centrale di Pierpaolo Farina, rieletto all’Assemblea dei Soci di WikiMafia APS, illustrando le linee di azione dei prossimi tre anni. Di fronte a un’antimafia sempre più chiusa in se stessa, la priorità è aprire e aprirsi ad altre esperienze, camminando a fianco di chi combatte per una società più libera, giusta e democratica.

A dare notizia ufficiale di tutto questo è il sito ufficiale di WikiMafia. Pierpaolo Farina è stato dunque rieletto Presidente dell’associazione che raccoglie fondi per i progetti della prima e più grande enciclopedia sul fenomeno mafioso e il movimento antimafia in Italia. Dottore di Ricerca in Studi sulla Criminalità Organizzata, sociologo ed esperto di comunicazione digitale, Pierpaolo Farina, ricordiamo, ha ideato WikiMafia nell’ottobre 2012, diventandone da subito il direttore. Nonostante il ruolo di co-fondatore, solo nel 2019 era stato eletto per la prima volta Presidente dell’associazione, col mandato di renderla più dinamica e funzionale al lavoro della Redazione.

Importante il messaggio che oggi il nuovo presidente affida al sito web dell’Associazione: “Bisogna tornare a camminare insieme, rendendo protagoniste le giovani generazioni, vittime in questi anni di un paternalismo oramai insopportabile che soffoca ogni iniziativa creativa e innovativa nella lotta alla mafia”. Si coglie bene con mano che “Nei prossimi anni un ruolo centrale per raggiungere questo obiettivo sarà Antimafia Academy, la nuova scuola di formazione di WikiMafia pensata per creare una nuova classe dirigente di respiro europeo attenta ai problemi della criminalità organizzata”.

Nel nuovo Consiglio Direttivo sono stati eletti anche Danila Tricarico, nominata vicepresidente, e Fabio Herold. Entrambi – precisa una nota ufficiale dell’Associazione- sono volontari di WikiMafia dal 2018 e hanno contribuito con entusiasmo e cura alla sua crescita e consolidamento nel panorama del movimento antimafia milanese e nazionale.Danila Tricarico, dipendente pubblico, si occupa da dieci anni di criminalità organizzata, rivolgendo la sua attenzione in particolare al fenomeno della corruzione nella Pubblica Amministrazione e alle sue dinamiche e sinergie col fenomeno mafioso.

Fabio Herold, storico, si occupa da sei anni di criminalità organizzata e ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Storiche all’Università degli Studi di Milano, con una tesi su Cosa nostra e la sua autorappresentazione tra Sicilia e Stati Uniti, col prof. Nando dalla Chiesa. Attualmente frequenta a Milano il corso di perfezionamento in Scenari Internazionali della Criminalità Organizzata ed è risultato vincitore della borsa di studio per l’edizione 2022 del Master in Analisi, Prevenzione e Contrasto alla Criminalità Organizzata e Corruzione presso l’Università di Pisa.

Il nuovo Ufficio di Presidenza, organo di raccordo tra l’associazione e la redazione di WikiMafia, è composto, oltre che dai membri del consiglio direttivo, da:Marco Griguolo, avvocato e legale dell’associazione;Giovanni Gumina, coordinatore Area Memoria;Laura Incantalupo, responsabile Relazioni Esterne;Silvia Protino, coordinatrice Area Relazioni Internazionali;Pasquale Quaglia, coordinatore Area Sport ed Educazione alla Legalità;Beatrice Ricci, responsabile Area Sostenitori;Antonella Vadalà, coordinatrice Redazione Italia, che riunisce i volontari al di fuori della Lombardia.