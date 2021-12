Covid-19, Agenas: occupazione posti letto terapie intensive in aumento in 8 Regioni

Sono 8 le Regioni in cui si registra un aumento dei posti letto di terapia intensiva occupati per oltre il 10% da pazienti positivi al Covid-19: Marche (14%), Lazio (12%), Piemonte e Umbria (8%), Campania, Sicilia, Toscana (6%) e Provincia Autonoma di Trento, dove i posti letto in terapia intensiva sono occupati per il 20%.E' quanto emerge dai dati dell'Agenas.Sono ancora oltre il 10% anche Calabria (11%), Liguria (12%), Provincia Autonoma di Bolzano (19%), Friuli Venezia Giulia (15%) e Veneto (13%).Sono 5, invece, le Regioni che registrano un aumento dei posti letto occupati nei reparti di area medica: Provincia Autonoma di Bolzano (18%), Calabria (17%), Provincia Autonoma di Trento (16%), Emilia Romagna e Sicilia (11%).