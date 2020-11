Covid-19, Fedriga (Reg. Fvg): "Conferenza Regioni si confronterà su criteri Cts inerenti dati forniti"

"La nostra richiesta di un confronto tra Regioni per discutere delle scelte che determinano il passaggio in una o nell'altra fascia di rischio è stata accolta. Domani la Conferenza delle Regioni presieduta da Stefano Bonaccini, che ringrazio per la disponibilità, potrà finalmente confrontarsi sui criteri applicati dal Comitato tecnico scientifico rispetto ai dati forniti a livello regionale. È un atto dovuto per chiarezza nei confronti dei cittadini e delle imprese del Friuli Venezia Giulia".Così il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a commento dell'indizione di una riunione straordinaria della Conferenza delle Regioni, programmata per domani mattina alle ore 10:00.Ad avanzare la richiesta di una seduta straordinaria è stato lo stesso Fedriga, a seguito dell'inserimento del Friuli Venezia Giulia nella fascia di rischio arancione, voluto dal Governo e avvenuto sabato scorso, che ha comportato il ritiro, da parte di Fedriga, dell'ordinanza emanata il 12 novembre.