Covid-19: Regioni divise su misure restrittive

Le Regioni non procedono in maniera omogenea e unitaria sulle restrizioni applicate dal governo per fronteggiare la diffusione del Covid, soprattutto per le regioni in fascia arancione e rossa: alcune tra le Regioni inserite in fascia di rischio rossa, come Piemonte e Lombardia, domandano una riduzione delle restrizioni, mentre l'Abruzzo e la Basilicata chiedono che venga applicata maggiore severità.In giornata si terrà la Conferenza straordinaria delle Regioni voluta dal Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, inerente i criteri applicati dal Comitato Tecnico-Scientifico per le Regioni, adottati 14 giorni fa. La Conferenza si tiene in seguito alla lieve riduzione dei contagi.