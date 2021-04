Covid-19, Salvini: "Tenere chiuso in tutta Italia, a prescindere dai dati scientifici, è sequestro di persona"

"Se l’Umbria, la Sicilia, la Sardegna e la stessa Lombardia hanno dei dati positivi, a che titolo un ministro può dire, a prescindere dai dati scientifici, che non si possa riaprire per tutto aprile? Tenere chiuso in tutta Italia, a prescindere dai dati scientifici, è sequestro di persona".Così, ai microfoni del programma di 7Gold "Aria pulita", Matteo Salvini, Segretario della Lega."La scienza è scienza, noi - prosegue Salvini - ci rimettiamo ai dati scientifici che non sono interpretabili. Fortunatamente ci sono meno ricoveri. Al governo Draghi abbiamo chiesto che dopo Pasqua, in base ai dati scientifici, si deve riaprire. Non è possibile che Speranza e Franceschini vedono rosso e tutto deve essere rosso. Se c’è una città a rischio con gli ospedali pieni, non puoi riaprire. Ci sono interi territori italiani, teoricamente, in zona bianca e gialla. La politica fa la politica, la scienza fa la scienza".