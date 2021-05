+++ Kiev, Ue: “Mosca non ha intenzioni chiare su cessazione conflitto Donbass” +++

"Abbiamo parlato della necessita' di una de-escalation nel rispetto del Protocollo di Minsk" , però "sono poco chiare le intenzioni della Russia".Lo ha dichiarato l’ Alto rappresentante per la politica estera dell’ Ue al termine del vertice odierno, del Consiglio dei ministri della Difesa del vecchio continente, svolto oggi a Bruxelles.Non è chiaro se Mosca voglia impegnarsi sulla strada del dialogo per porre fine alla crisi in Ucraina, ha concluso Josep Borrell.