Roma: grande successo per Sacrum Festival dedicato al Giubileo della Speranza

Tra i numerosi ospiti presenti tra i banchi: le principesse Daria Borghese , Marina Pignatelli, Leontina Ruffo di Calabria, i principi Guglielmo Giovanelli e Flavio Borghese con la moglie Isabella , il barone Emanuele Muzi di Fontecchio, la baronessa Milena Von Rex , il marchese Ignazio Carrassi del Villar , Silvana Mazzocco Sipari, madre del direttore d’orchestra. Presente anche l’editore de Il Messaggero Leonardo Caltagirone con la moglie Aura , oltre alla scrittrice Elisabetta Darida , l'opinionista Jolanda Gurreri , il prefetto Fulvio Rocco de Marinis , lo stilista e studioso di segni e simboli Massimo Bomba . Per il mondo diplomatico: l'ambasciatrice della Lettonia Elita Gavele , l'ambasciatore del Principato di Monaco Philippe Orengo , l'ambasciatore d'Egitto Bassam Essam Radys , l'ambasciatore di Azerbaijan al Quirinale Rashad Aslanov, l'ambasciatore di Slovenia Matjaz Longar , l'ambasciatore d'Azarbaijan presso la Santa Sede Ilgar Muxtarov , l'ambasciatrice di Serbia Mirjana Jeremic .

La scelta del programma del concerto è stata in sintonia con la settimana Santa. Straordinaria l’esecuzione del glorioso Stabat Mater di Gioachino Rossini e il Miserere del Cardinale Domenico Bartolucci .

Scopo del concerto, diretto da Jacopo Sipari di Pescasseroli con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese e l’International Opera Choir e i solisti Federica Guida, Irene Molinari, Raffaele Abete e Armando Likaj , tra le voci più prestigiose del panorama lirico internazionale, comunicare un forte messaggio di pace con la musica sacra in un momento di grande dolore. A presentare la serata Elena Parmegiani, giornalista e Direttore Eventi della Coffee House e Galleria del Cardinale Colonna di Palazzo Colonna.

Scrosci di applausi per Sacrum Festival , il suggestivo concerto di musica classica dedicato al Giubileo della Speranza. L’evento di elevato livello artistico e musicale, organizzato dalla Fondazione Cardinale Bartolucci e sostenuto dalla Fondazione Roma e San Colombano Spa, ha avuto luogo nella suggestiva Basilica di Santa Maria in Aracoeli . Presenti oltre duemila personalità del mondo dell'imprenditoria, della cultura, della politica e della nobiltà oltre a diversi ambasciatori. Madrina dell’evento, la Principessa Maria Pia Ruspoli .

Roma: grande successo per Sacrum Festival dedicato al Giubileo della Speranza

