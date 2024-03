Accademia del Profumo: un ricco calendario di iniziative per celebrare in tutta Italia il mondo delle fragranze

La primavera è nell’aria e se ne respirano gli odori più caratteristici; fioriscono experience, mostre, talk e tour olfattivi promossi da Accademia del Profumo, in occasione della Giornata del Profumo da giovedì 21 marzo a domenica 24 marzo.



Un variegato bouquet di iniziative profumate, offerto a tutti coloro che scelgono di celebrare le fragranze e i gesti quotidiani ad esse legati ma anche ai professionisti del settore che plasmano ogni profumo, rendendolo unico, con un sapiente e originale mix tra scelte delle materie prime, storytelling e packaging del prodotto.

"Unico, proprio come un’opera d’arte, è ogni profumo! Celebriamone la cultura con iniziative che lo esaltino a tuttotondo, coinvolgendo tutti i sensi, non soltanto l’olfatto! Sensi e… sensazioni: ricordi, emozioni, evocazioni - commenta Ambra Martone, presidente di Accademia del Profumo. Raccontare il profumo, attraverso l’arte, come potente strumento di benessere e di comunicazione della propria – unica – identità".

Gli eventi in programma sono realizzati con la collaborazione di case cosmetiche ed essenziere, partner, giornalisti e professionisti della filiera.

L’inaugurazione sarà celebrata a BolognaFiere, in occasione di Cosmoprof Worldwide Bologna 2024, con l’apertura della mostra olfattiva e il talk dedicati al Bergamotto di Reggio Calabria, frutto largamente impiegato nel mondo delle fragranze.



1. Mostra Bergamotto di Reggio Calabria. Viaggio sensoriale nel tesoro olfattivo del made in Italy.

Accademia del Profumo propone, in collaborazione con la Camera di Commercio di Reggio Calabria e Capua1880, una straordinaria esposizione del cosiddetto “Oro Verde di Reggio Calabria”. Una celebrazione del tesoro agricolo, unico e inimitabile del Bergamotto, che dona carattere a più dell’80% dei profumi sul mercato e che, incredibilmente, trova dimora esclusivamente lungo i 150km di costa ionica intorno a Reggio Calabria. Con questo affascinante viaggio sensoriale, i visitatori hanno l'opportunità di vivere il Bergamotto attraverso molteplici sfumature e punti di vista, ripercorrendo la storia della coltivazione e le tecniche di estrazione, testando le diverse tipologie di olio essenziale.

Da giovedì 21 a domenica 24 marzo, ore 09.30 – 18.30 – Centro Servizi Cosmetica Italia, Blocco D



2. Talk Bergamotto di Reggio Calabria. Il tesoro olfattivo del made in Italy

Approfondimento sulla storia, sulle tecniche produttive, sugli utilizzi e sull’eccellenza che questo frutto conferisce alla profumeria del nostro paese e del mondo. Intervengono: Ambra Martone (Presidente Accademia del Profumo), Antonino Tramontana (Presidente Camera di Commercio di Reggio Calabria), Francois Demachy (Master Perfumer), Alexandrine Demachy (Cosmo International Fragrances) e Gianfranco Capua (Presidente Capua 1880). Modera l’incontro Loredana Linati (Direttore di Imagine).

Giovedì 21 marzo, ore 12:30 - 13:30 – area CosmoTalks

Le altre iniziative in calendario

In collaborazione con l’Accademia Italiana Galateo e Smeg Italia, Accademia del Profumo racconta Il Galateo del Profumo: gli esperti di buone maniere Samuele Briatore e Shubha Rabolli, insieme ai professionisti dell’iconico brand di elettrodomestici Made in Italy, animeranno negli Smeg store di Milano e Roma due incontri con un focus sui profumi della casa. Non mancherà, naturalmente, l’esperienza olfattiva, a cura della casa essenziera Moellhausen.

Accademia del Profumo ripropone I profumi di…: insieme a GITEC (Guide Italiane Turismo e Culture – Confcommercio) e alla casa essenziera Symrise, al via tappe olfattive per la città di Milano e i profumi peculiari di giardini, chiese, librerie, osterie, mercati.

Il tour profumato di iniziative prosegue con passeggiate olfattive a Milano e Bologna: alla scoperta di nuove materie prime, racconti e suggestioni tra le profumerie del centro città. A disposizione degli amanti del profumo, una mappa interattiva grazie alla quale è possibile lasciarsi guidare tra una tappa e l’altra.

Dal contesto cittadino a quello della natura, con gli Orti Botanici di Milano, Perugia, Chieti, Siena e Catania: in programma tante attività dedicate al connubio tra odori e fioriture, erbe aromatiche e medicinali.

Anche Villa della Regina, suggestiva vigna a due passi dal cuore di Torino, spalanca le proprie porte ai visitatori con attività speciali, organizzate in collaborazione con l’Associazione PerFumum.

Il 21 marzo, due imperdibili talk aperti al pubblico: alle 14:30 Profumi e Divine con Chiara Pasqualetti Johnson, giornalista e autrice del Best seller Chanel. La rivoluzione dello stile e alle 16:00 Le Essenziali con Stefania Zani, Francesca Angeleri e Roberta Conzato. A valorizzare la splendida cornice dell’evento, l’installazione olfattiva In loco logo, a cura di Stefania Rossi.

Prosegue, inoltre, la collaborazione con Istituto Marangoni Milano, che presenta Inhabit Your Emotions: How Fragrances Can Craft Fashion Narratives; un pomeriggio dedicato agli appassionati del mondo delle fragranze con la presenza di importanti nomi del mondo del profumo: Matilda Morri, influencer in arte Sssinister; Daniele Siciliano, General Manager di Naima, Luca Maffei, naso profumiere italiano di fama internazionale e lo storico brand di profumeria artistica Carthusia. Appuntamento il 21 marzo dalle ore 15, presso l'Istituto Marangoni Milano, in Via Verri, 4.



Non soltanto naso ma anche gusto: venerdì 22 marzo, dalle 12.00 alle 14.00, Accademia del Profumo dà appuntamento a Milano con un corso di cucina profumata a cura di Eataly: la chef di Baciami in Cucina Caterina Mosca affianca il naso Luca Maffei – Atelier Fragranze Milano – per proporre tre speciali pietanze abbinate a speciali note olfattive, che daranno vita a ricette inedite.

Accademia del Profumo rinnova il sostegno a A.M.A.ME – Associazione Malati Alzheimer Melegnano Onlus, progetto che promuove l’inclusione sociale dei malati di Alzheimer. Previsto il percorso olfattivo Straordinario Sentire con una nuova selezione di odori legati a emozioni e sensazioni quotidiane per stimolare la memoria olfattiva, oltre che laboratori e workshop dedicati allo stimolo di tutti i sensi. Dal 21 al 24 marzo, ingresso libero.

Responsabilità sociale ma anche sostenibilità; insieme a Mouillettes & Co (società di formazione olfattiva, consulenza e organizzazione di eventi olfattivi) ci spostiamo a Parma con un doppio appuntamento, il 21 marzo, per un viaggio olfattivo affascinante nel cuore delle ultime scoperte nel campo delle materie prime che rispettano il pianeta senza rinunciare all’innovazione.

Perché non riassaporare un cult comodamente seduti al cinema? Accademia del Profumo offre una speciale rivisitazione del celebre film Mediterraneo con Odorama, creato in collaborazione con la casa essenziera Moellhausen; un kit speciale di 25 odori inebrierà gli spettatori con le scene iconiche del film: l’odore del mare, della polvere da sparo, degli agrumi, degli incensi. Appuntamento a Milano presso il Cinemino, il 21 marzo, alle ore 21.00.

Anche quest’anno, Accademia del Profumo collabora con alcuni musei italiani dedicati al profumo: insieme a Casa del Profumo Feminis-Farina di Santa Maria Maggiore, previste tre giornate (21, 23 e 24 marzo) di percorso permeati dalla storia leggendaria dell’essenza più antica al mondo: l’Acqua di Colonia. Come sempre, anche il Museo del Profumo di Milano apre le porte per celebrare il mondo delle fragranze, offrendo un palinsesto di visite guidate a cura di Giorgio Dalla Villa, direttore del Museo, incentrate sulla profumeria meneghina; a Modena, il Piccolo Museo Profumalchemico propone Noi, il Profumo e la sua energia, speciale esperienza di meditazione sensoriale con l’ausilio delle essenze ideate dal Museo.

Molte le attività, inoltre, promosse da brand e retail in tutta Italia: eventi esclusivi, approfondimenti, workshop e incontri per amplificare l'esperienza di acquisto e promuovere la bellezza e l'arte della profumeria, trasformando ogni esperienza in un viaggio sensoriale emozionante.

La Giornata del Profumo è anche l’occasione perfetta per annunciare la nascita di un nuovo Osservatorio sul Profumo, un progetto ideato da ByNaso.it, in collaborazione con Business Intelligence Group e Mouillettes & Co. L’Osservatorio sul Profumo verrà lanciato proprio il 21 marzo 2024, con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per l'analisi approfondita e la previsione delle tendenze nel settore del profumo.